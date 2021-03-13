РЖД хочет построить платформу рядом с развязкой на Циолковского в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

РЖД хочет построить платформу в районе ул. Светлоярской рядом с транспортной развязкой на ул. Циолковского в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал генеральный директор АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" Анатолий Кузнецов в ходе пресс-конференции 30 марта 2021 года.

"Мы в этом году рассчитываем на строительство новой платформы на один вагон для удобства пассажиров Второй Сормовской линии, проживающих рядом с ул. Светлоярской", - пояснил он.

Анатолий Кузнецов сообщил, что речь идет о платформе для поездов, следующих по маршруту Починки-Варя. Он добавил, что пока строительство планируется по временной схеме.

"Идея правильная, будем ее рассматривать очень активно", - поддержал его начальник Горьковской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре – структурного подразделения ОАО "РЖД" Сергей Малинин.

Напомним, что городские электрички от станции Починки до станции Варя начали ходить с 1 августа 2020 года. На маршруте представлен электропоезд серии ЭП3Д, состоящий из четырех вагонов. За день производится 33 рейса.

Напомним также, что этот вид транспорта был организован в связи с началом строительства транспортной развязки на улице Циолковского.

Над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.