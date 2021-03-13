Движение транспорта на ул.Новой закрывается на три месяца

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Движение транспорта на ул.Новой Нижнего Новгорода закрывается почти на три месяца. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Движение будет перекрыто не сразу по всей улице.
Например, с 1 апреля до 8 мая будет временно прекращено движение на участке напротив дома №6 по площади Горького.
С 9 мая до 9 июня дорогу перекроют на участке между домами №31 и №28.
С 10 июня до 14 июля у транспорта не будет возможности передвигаться на участке от дома №24 до дома №20.
Изменения в схеме движения обусловлены ремонтом теплосетей.
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