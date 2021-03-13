ВВППК хочет к лету запустить туристический ретро-поезд "Нижний Новгород – Богородск" Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Туристический ретро-поезд начнет курсировать по маршруту "Нижний Новгород – Богородск" в июне 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" Анатолий Кузнецов в ходе пресс-конференции 30 марта 2021 года.

Речь идет о регулярных в летнее время турах выходного дня до богородской станции "Кожевенное". Стилизованный состав из двух вагонов будет двигаться на паровозной тяге.

По приезду туристов ждет экскурсионная программа, подготовленная участвующим в проекте туроператором.

Как рассказал Анатолий Кузнецов, сейчас рассматривается еще несколько вариантов маршрутов курсирования ретро-поездов – "Нижний Новгород - Павлово" и "Нижний Новгород-Фролищи".

Напомним, в марте из Нижнего Новгорода запустили туристическую электричку в Простоквашино. По словам директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, в Простоквашино уже съездили более 500 гостей.