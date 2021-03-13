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Анонсы событий для СМИ на 30 марта 2021 года
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Нижний сегодня: главные события дня

30 марта 2021 20:27  [226] Общество

Руководство нижегородского ЛУ МВД России на транспорте задержано из-за взятки в 1 млн рублей

Руководство нижегородского ЛУ МВД России на транспорте задержано из-за взятки в 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Следствием установлено, что подозреваемые в декабре 2020 года получили в качестве взятки более 1 млн рублей с части денежных средств, полагающихся в виде премии сотрудникам отдела полиции, в размере от 10 000 до 15 000 рублей с каждого.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 36 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 36 районах Нижегородской области. Всего в Нижегородской области 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено более, чем в половине районов области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 107 169 человек, из которых 47 004 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 60 165 - за пределами областного центра.

Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 30 марта COVID-19

По данным на 30 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 107 169 человек, в том числе 277 новых случаев заболевания выявлено за прошедшие сутки, а днем ранее - 291 новый случай COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 30 марта составляет 0.92.

Ситикард сегодня возобновил продажу и возможность пополнения пенсионных проездных

Ситикард сегодня – 30 марта, возобновил продажу и возможность пополнения пенсионных проездных в Нижегородской области. 31 марта для нижегородцев в возрасте 65+ завершается режим обязательной самоизоляции и с 1 апреля они могут начать пользоваться льготными транспортными картами, пополнить которую или купить новый проездной можно через кассира на почте, в газетном киоске, на станции метро или дистанционно с последующей записью пополнения на свою карту.

Нижегородская прокуратура проверяет информацию о забастовке рабочих на строящейся трассе М-12

Арзамасской городской прокуратурой с привлечением специалиста Госинспекции труда организована проверка информации, размещенной в СМИ о забастовке дорожников на строящейся трассе М-12. В частности, сотрудники прокуратуры проверят информацию о невыплате зарплаты дорожным рабочим.

Стали известны подробности о строительстве дублера пр.Ленина в Нижнем Новгороде

Дублер включен в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030 года. Строительство дублера будет вестись с 2024 года. Сейчас источники финансирования строительства дороги не определены.

Стало известно о процедуре назначения главы КСП Нижнего Новгорода

Председатель КСП Ирина Семашко, возглавлявшая ведомство с 2017 года, покинула этот пост по собственному желанию, ссылаясь на состояние здоровья. Поскольку Ирина Семашко покинула пост по собственному желанию, а не до истечения срока полномочий, кандидатура нового председателя палаты будет внесена главой города после консультаций с депутатами Гордумы, принявшими ее отставку.

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Кирилл Мартынов

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