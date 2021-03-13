Евгений Люлин наградил коллективы промышленных предприятий Бизнес

Фото: пресс-служба Заксобрания региона

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин наградил коллективы промышленных предприятий. Об этом сообщает управление по работе со СМИ регионального парламента.

Согласно информации, 30 марта в Нижнем Новгороде Евгений Люлин принял участие в совещании по итогам работы промышленности в 2020 году, планы и задачи на 2021 год.

Как было отмечено, в результате совместной работы депутатов, представителей областного правительства и бизнеса были утверждены поправки, предусматривающие снижение в 2021 году суммы налога на недвижимое имущество организаций на процент роста кадастровой стоимости объекта, полученный в результате проведённой переоценки в 2020 году.

Также дополнительно были внесены изменения в инвестиционное законодательство области - увеличен срок предоставления льготы по налогу на имущество организаций для крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 40 млрд рублей.

Кроме того, Законодательным Собранием был принят закон области, который по сути объявил мораторий на расторжение соглашений о реализации приоритетных инвестиционных проектов.

По словам Евгения Люлина, потенциал промышленности позволяет ей быстро восстановить утраченные в 2020 году позиции и двигаться дальше. "Поддержка промышленности является безусловным приоритетом для законодателей", - подчеркнул Евгений Люлин.

Благодарственные письма Заксобрания были вручены за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в социально-экономическое развитие Нижегородской области, достижение высоких результатов.

Благодарственные письма вручены коллективам: