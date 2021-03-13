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Бизнес

Евгений Люлин наградил коллективы промышленных предприятий

31 марта 2021 09:46  [37] Бизнес

Фото: пресс-служба Заксобрания региона

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин наградил коллективы промышленных предприятий. Об этом сообщает управление по работе со СМИ регионального парламента.

Согласно информации, 30 марта в Нижнем Новгороде Евгений Люлин принял участие в совещании по итогам работы промышленности в 2020 году, планы и задачи на 2021 год.

Как было отмечено, в результате совместной работы депутатов, представителей областного правительства и бизнеса были утверждены поправки, предусматривающие снижение в 2021 году суммы налога на недвижимое имущество организаций на процент роста кадастровой стоимости объекта, полученный в результате проведённой переоценки в 2020 году.

Также дополнительно были внесены изменения в инвестиционное законодательство области - увеличен срок предоставления льготы по налогу на имущество организаций для крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 40 млрд рублей.

Кроме того, Законодательным Собранием был принят закон области, который по сути объявил мораторий на расторжение соглашений о реализации приоритетных инвестиционных проектов.

По словам Евгения Люлина, потенциал промышленности позволяет ей быстро восстановить утраченные в 2020 году позиции и двигаться дальше. "Поддержка промышленности является безусловным приоритетом для законодателей", - подчеркнул Евгений Люлин.

Благодарственные письма Заксобрания были вручены за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в социально-экономическое развитие Нижегородской области, достижение высоких результатов.

Благодарственные письма вручены коллективам:

  • акционерного общества "Выксунский металлургический завод" (управляющий директор Барыков Александр Михайлович);
  • акционерного общества "Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод" (генеральный директор Гурбич Владимир Григорьевич);
  • акционерного общества "РУМО" (генеральный директор Бессонов Олег Геннадьевич);
  • закрытого акционерного общества "Завод Труд" (директор Елесин Иван Владимирович);
  • общества с ограниченной ответственностью "Автомеханический завод" (генеральный директор Птушко Сергей Михайлович);
  • общества с ограниченной ответственностью "Доргеотех" (генеральный директор Девятилов Алексей Николаевич);
  • общества с ограниченной ответственностью "Компания Хома" (генеральный директор Резниченко Александр Станиславович);
  • общества с ограниченной ответственностью "Континент Электротехсервис" (генеральный директор Алексеев Александр Александрович);
  • общества с ограниченной ответственностью "Корунд" (генеральный директор Хайцин Иосиф Яковлевич);
  • общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Диагностические системы" (генеральный директор Бурков Анатолий Николаевич);
  • общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Волга Медикал" (генеральный директор Балакин Михаил Валерианович);
  • общества с ограниченной ответственностью "Окапол" (генеральный директор Огородцев Дмитрий Николаевич);
  • общества с ограниченной ответственностью "Хайджин Текнолоджиз" (генеральный директор Павлов Андрей Георгиевич);
  • публичного акционерного общества "Завод "Красное Сормово" (генеральный директор Першин Михаил Николаевич).

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
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