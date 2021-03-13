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Общество

Школа юного дипломата открыта в Нижнем Новгороде

31 марта 2021 10:17  [113] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Школа юного дипломата открылась 30 марта в Нижнем Новгороде на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО), сообщает пресс-служба регионального правительства.

Стоит отметить, что теперь у учеников старших классов школ Нижегородской области есть уникальная возможность, еще будучи учениками школ, начать подготовку для поступления в профильные вузы.

Инициатор проекта - директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева. По ее словам, в Школе будущего дипломата все задачи, которые предстоит решить нижегородским школьникам, максимально приближены к жизни, к вызовам, с которыми специалисты-международники действительно сталкиваются в своей деятельности.

Учащиеся 9−11 классов из разных муниципалитетов области, успешно прошедшие процедуры конкурсного отбора, 30 марта на площадке КУПНО впервые встретились со своими наставниками.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, Школа юного дипломата открыла двери множеству талантливых нижегородских школьников, мечтающих связать свою жизнь с профессией международника. Школьники должны пройти задания, которые познакомят их с дипломатической работой, протоколом и этикетом, а также со стратегией продвижения положительного имиджа родного региона и страны за рубежом.

Напомним, что организаторами Школы юного дипломата было рассмотрено 138 заявок от школьников из 41 муниципального образования. В рамках проекта старшеклассники проведут командную работу с экспертами, в число которых вошли руководители представительства МИД России в Нижнем Новгороде, НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, ННГУ им. Н.И.Лобачевского и Международной школы им. М.В.Ломоносова.

В департаменте внешних связей правительства Нижегородской области уточнили, что в течение года школьники будут принимать участие во встречах с послами зарубежных стран в России и различных мероприятиях международного характера, получат навыки ведения переговоров, дискуссий, дебатов, научатся выгодно преподносить себя и завоевывать внимание аудитории.

 

 

 

 

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Теги:
Международное сотрудничество Образование Правительство Нижегородской области
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