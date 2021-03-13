Нижегородская канатная дорога не работает 31 марта из-за сильного ветра Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Работа канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и Бор, приостановлена 31 марта из-за сильного ветра. Об этом сообщили в АО "Нижегородские канатные дороги".

Работа фуникулера приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями, поясняет автоинформатор этого вида транспорта.

Накануне сообщалось, что сильный ветер, с порывами до 20 м/с, надвигается на Нижний Новгород. Это неблагоприятное погодное явление продлится до 31 марта и может стать причиной чрезвычайных ситуаций, предупредили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, что в ближайшие два дня (1 и 2 апреля) канатная дорога не будет работать по техническим причинам.