Антитеррористическое командно-штабное учение прошло в Дивееве Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Антитеррористическое командно-штабное учение прошло в Дивееве. Об этом сообщили в антитеррористической комиссии Нижегородской области.

Согласно информации, 30 марта состоялось учение, организованное оперативным штабом совместно с антитеррористической комиссией Нижегородской области.

Были задействованы подразделения УФСБ России по Нижегородской области, УССИ ФСО России в ПФО, ГУ МВД России, Управления Росгвардии, ГУ МЧС России по Нижегородской области, УТ МВД России по ПФО. От правительства Нижегородской области в мероприятии приняли участие представители министерства здравоохранения, департамента региональной безопасности, управления информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области.

По легенде учений, 30 марта произошел взрыв в местной гостинице, есть погибшие и пострадавшие. В ходе переговоров террористы выдвинули ряд неприемлемых требований, в том числе политического характера. В случае их невыполнения преступники угрожали взорвать заминированный гостиничный комплекс. С 10:00 установлен "красный" уровень террористической опасности сроком на 10 суток.

Антитеррористическая комиссия направила необходимые документы в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти и органы местного самоуправления Нижегородской области для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности людей, с учетом интересов государства.

Было обеспечено незамедлительное информирование населения о сроках и границах участка территории, в пределах которой установлен уровень террористической опасности. Усилена охрана наиболее вероятных объектов террористических посягательств, усилен контроль за передвижением транспортных средств, организован досмотр транспорта с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.

Медицинские организации были приведены в режим чрезвычайной ситуации. Подготовлены предложения по эвакуации и размещению лиц, которым в результате проведения контртеррористической операции может быть причинен вред.

В результате проведения контртеррористической операции на территории Дивеевского муниципального округа террористический акт был пресечен. Угрозы жизни, здоровью, имуществу граждан нейтрализованы. Решением председателя Национального антитеррористического комитета РФ уровень террористической опасности отменен с 18:00.