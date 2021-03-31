инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 31 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
31 марта 2021 13:10  [35] "Доброрубли" в Нижегородской области можно получить за экологические акции
31 марта 2021 13:01  [50] Проблему ночной продажи алкоголя обсудили в Нижнем Новгороде
31 марта 2021 12:24  [75] Энергетики "Т Плюс" вручили награды победителям конкурса творческих работ лицея №38
31 марта 2021 12:20  [98] Антитеррористическое командно-штабное учение прошло в Дивееве
31 марта 2021 12:16  [115] Розовый мрамор и три сорта золота: реставраторы рассказали об уникальности Литературного музея
31 марта 2021 12:13  [89] Карантин по COVID-2019 и ОРВИ действует почти в 9% нижегородских школ и детсадов
31 марта 2021 12:00  [94] Заболеваемость ОРВИ среди нижегородцев ниже эпидпорога на 35%
31 марта 2021 11:28  [118] Онлайн-премьера фильма о судьбе лыжницы Елены Вяльбе "Белый снег" состоится в видеосервисе Wink
31 марта 2021 11:16  [92] Нижегородская канатная дорога не работает 31 марта из-за сильного ветра
31 марта 2021 11:10  [126] Жители почти 800 домов Дзержинска и Кстова заплатят за отопление меньше по итогам 2020 года
Общество

Энергетики "Т Плюс" вручили награды победителям конкурса творческих работ лицея №38

31 марта 2021 12:24  [75] Общество

Энергетики "Т Плюс" вручили награды победителям конкурса творческих работ старшеклассников лицея №38. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, конкурс проводится в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения "#ВместеЯрче 2020" и совместного проекта "Человек и энергия". Компания и лицей реализуют проект с 2006 года.

В этом учебном году победителем конкурса признан десятиклассник Игнатий Дикань за презентацию "Энергоэффективность 2020/21 на примере ветрогенератора на эффекте Магнуса". Вторыми призерами стали Екатерина Ципилева и Амирхан Лукманов, третьи места жюри присудило Павлу Алешину и Дмитрию Рачковскому.

Поощрительные призы вручены остальным десяти финалистам. Благодарностью учредителя за подготовку победителей и участников конкурса отмечены учителя Светлана Тесакова, Михаил Балакин, Надежда Тукова, Вера Битюрина, Андрей Еделев, Михаил Кленов.

Награды старшеклассникам и учителям вручил технический директор – главный инженер Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала "Т Плюс" Ренат Валиуллин.

"Радует, что в сложных условиях пандемии конкурс прошел на высоком уровне. Лучшие работы отличают глубокое изучение выбранной темы, самостоятельность и творческий подход к решению поставленной задачи. Наша цель – заинтересовать одаренных старшеклассников профессией энергетика, уверен, что многолетнее сотрудничество с лицеем будет продолжаться", – отметил Ренат Валиуллин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph