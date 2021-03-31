Энергетики "Т Плюс" вручили награды победителям конкурса творческих работ лицея №38

Энергетики "Т Плюс" вручили награды победителям конкурса творческих работ старшеклассников лицея №38. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, конкурс проводится в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения "#ВместеЯрче 2020" и совместного проекта "Человек и энергия". Компания и лицей реализуют проект с 2006 года.
В этом учебном году победителем конкурса признан десятиклассник Игнатий Дикань за презентацию "Энергоэффективность 2020/21 на примере ветрогенератора на эффекте Магнуса". Вторыми призерами стали Екатерина Ципилева и Амирхан Лукманов, третьи места жюри присудило Павлу Алешину и Дмитрию Рачковскому.
Поощрительные призы вручены остальным десяти финалистам. Благодарностью учредителя за подготовку победителей и участников конкурса отмечены учителя Светлана Тесакова, Михаил Балакин, Надежда Тукова, Вера Битюрина, Андрей Еделев, Михаил Кленов.
Награды старшеклассникам и учителям вручил технический директор – главный инженер Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала "Т Плюс" Ренат Валиуллин.
"Радует, что в сложных условиях пандемии конкурс прошел на высоком уровне. Лучшие работы отличают глубокое изучение выбранной темы, самостоятельность и творческий подход к решению поставленной задачи. Наша цель – заинтересовать одаренных старшеклассников профессией энергетика, уверен, что многолетнее сотрудничество с лицеем будет продолжаться", – отметил Ренат Валиуллин.
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