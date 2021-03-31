СК и прокуратура заинтересовались ОКН, находящемся на грани разрушения в Нижнем Новгороде

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Следователи и сотрудники прокуратуры организовали проверку после сообщения о разрушающемся в центре Нижнего Новгорода объекте культурного наследия (ОКН), который также является жилым домом.
Речь идет о доме на улице Гоголя.
Как сообщили в региональном СУ СК РФ, сейчас уже установлено, что дом имеет статус памятника архитектуры регионального значения, но при этом у него обрушаются потолки и вот-вот рухнут стены. Жильцы этого дома в течение длительного времени проживают без ремонта, опасаясь за свою жизнь и здоровье.
В прокуратуре также подтвердили продолжительное отсутствие ремонта в жилом здании.
Очевидцы сообщают, что крыша дома завалена снегом, как и территория вокруг него.
По итогам проверки правоохранители примут соответствующие меры.
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