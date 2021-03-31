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СК и прокуратура заинтересовались ОКН, находящемся на грани разрушения в Нижнем Новгороде

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Следователи и сотрудники прокуратуры организовали проверку после сообщения о разрушающемся в центре Нижнего Новгорода объекте культурного наследия (ОКН), который также является жилым домом.

Речь идет о доме на улице Гоголя.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, сейчас уже установлено, что дом имеет статус памятника архитектуры регионального значения, но при этом у него обрушаются потолки и вот-вот рухнут стены. Жильцы этого дома в течение длительного времени проживают без ремонта, опасаясь за свою жизнь и здоровье.

В прокуратуре также подтвердили продолжительное отсутствие ремонта в жилом здании.

Очевидцы сообщают, что крыша дома завалена снегом, как и территория вокруг него.

По итогам проверки правоохранители примут соответствующие меры.

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Теги:
Объекты культурного наследия Прокуратура Следственное управление
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