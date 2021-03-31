Семь центров для лечения проблем кровообращения создадут в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Семь "центров риска" для пациентов с болезнями системы кровообращения создадут в Нижегородской области в 2021 году. Об этом заявил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов 30 марта в ходе коллегии областного Минздрава, посвященной подведению итогов деятельности в 2020 году и перспективам развития.

Министр сказал, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из важнейших направлений в региональной системе здравоохранения, что соответствует задачам соответствующего национального проекта. Замгубернатора напомнил, что в статистике причин смертности лидируют именно болезни сердца и системы кровообращения, причем не только в регионе, но и во всем мире.

"Очень важно увеличить число пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении и получающих медицинскую помощь в медучреждениях первичного звена. В 2021 году одной из приоритетных задач является повышение эффективности диспансеризации населения, увеличение доли пациентов на диспансерном наблюдении до 70%", - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

По словам министра, в 2021 году в Нижегородской области будет создано семь "центров риска", пять из которых для лечения хронической сердечной недостаточности, один липидный центр и еще один центр "Острого аортального синдрома".

"В текущем году мы должны полностью закрыть потребность пациентов в высокотехнологичных операциях на сердце, а нижегородцы, перенесшие инсульты или высокотехнологичные операции, по возможности, будут обеспечены льготными лекарствами", - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Он рассказал, что важную роль в борьбе с болезнями системы кровообращения выполняет новое высокотехнологичное оборудование. В 2021 году в Нижегородской области планируется переоснащение двух региональных сосудистых центров. На новое медоборудование будет направлено около 450 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

"Борьба с болезнями кровообращения позволит снизить уровень смертности в регионе", - подчеркнул министр.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и включает в себя 8 федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) и "Развитие экспорта медицинских услуг".