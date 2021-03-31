Жители Первомайска голосуют за благоустройство парка в рамках проекта "Вам решать" Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

В рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" от Первомайска представлено на голосование шесть проектов, которые, по мнению местных жителей, нуждаются в благоустройстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На данный момент больше всего голосов набрал проект благоустройства парка "Майский".

"В Первомайске ежегодно появляются новые благоустроенные пространства. Какие объекты строить в первую очередь, решают сами жители, а городская власть старается прислушиваться к их мнению. Решать финансовые вопросы развития тех или иных территорий помогает участие в нацпроектах, федеральных и региональных проектах и конкурсах. Так, благодаря участию в конкурсе "Малые города и исторические поселения" удалось выиграть грант 50 млн рублей на благоустройство парка "Майский". Плюс из регионального бюджета выделено более 17 миллионов. В случае победы проекта по реконструкции парка в конкурсе инициативного бюджетирования "Вам решать" мы получим еще более 20 млн рублей на его масштабное благоустройство", - рассказала заместитель председателя комитета по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области Марина Еминцева.

В парке "Майский" на месте старого стадиона появятся новые спортивные объекты – футбольное поле, хоккейная коробка, раздевалки. Кроме того, проектом предусмотрены детские площадки с современным покрытием, прогулочные дорожки с антивандальным освещением, многофункциональная досуговая площадка. Липовая аллея, которую высадили жители, будет сохранена.

Напомним, голосование в поддержку инициативного проекта проходит на портале вамрешать.рф до 15 апреля. Также нижегородцы могут отдать свой голос через call-центр по телефону: 8-800-222-79-45. Всего представлено 849 проектов в восьми категориях: "Наши дороги", "Наш двор", "Все лучшее – детям!", "Наша инфраструктура", "Наша память", "Спорт для всех!", "Общественные пространства" и "Наша инициатива".

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что именно активность граждан при голосовании станет для конкурсной комиссии ключевым показателем при принятии решения о поддержке проектов.

"Мне хочется поблагодарить все инициативные группы, принявшие участие в этой работе. Ваше неравнодушие позволяет делать лучше и комфортнее наши города и села. Вы не жалеете сил и времени, чтобы реализовать проекты, полезные вашим землякам. Призываю всех голосовать за представленные инициативы. Это реальная возможность повлиять на жизнь своей малой родины", - отметил Глеб Никитин.

Конкурсный отбор инициативных проектов будет осуществляться конкурсной комиссией на основании критериев конкурсного отбора до 1 мая 2021года.

На реализацию инициатив жителей, которые пройдут конкурсный отбор проекта "Вам решать", в региональном бюджете 2021 года заложено 730 млн рублей. Все проекты будут реализованы в текущем году.

Как уже сообщалось, в прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне.