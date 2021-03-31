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Школа социального проектирования будет открыта в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Дзержинска.
Согласно информации, с предложением оказать помощь молодежным центрам города в грантовой работе выступили заместитель председателя Думы Александр Парамонов и члены комитета по делам молодежи.
Этот вопрос обсуждался на очередном заседании комитета, где депутаты акцентировали, что гранты позволят муниципальным учреждениям реализовывать более масштабные и интересные для молодежи проекты.
В итоге по инициативе депутатов состоялось рабочее совещание, куда были приглашены руководителей молодежных центров "Созвездие", "Отечество", "Центр молодежных инициатив", а также специалисты Центра проектной работы Нижегородского кампуса РАНХиГС. Участники договорились организовать Школу социального проектирования.
"На площадке Школы будет проводиться обучение по привлечению грантов, оказываться помощь в их написании, организационном сопровождении. В ближайшем месяце наберем группу, старт школы намечен на май", - резюмировал Александр Парамонов.
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