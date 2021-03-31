Школа социального проектирования будет открыта в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Дзержинска

Школа социального проектирования будет открыта в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Дзержинска.

Согласно информации, с предложением оказать помощь молодежным центрам города в грантовой работе выступили заместитель председателя Думы Александр Парамонов и члены комитета по делам молодежи.

Этот вопрос обсуждался на очередном заседании комитета, где депутаты акцентировали, что гранты позволят муниципальным учреждениям реализовывать более масштабные и интересные для молодежи проекты.

В итоге по инициативе депутатов состоялось рабочее совещание, куда были приглашены руководителей молодежных центров "Созвездие", "Отечество", "Центр молодежных инициатив", а также специалисты Центра проектной работы Нижегородского кампуса РАНХиГС. Участники договорились организовать Школу социального проектирования.

"На площадке Школы будет проводиться обучение по привлечению грантов, оказываться помощь в их написании, организационном сопровождении. В ближайшем месяце наберем группу, старт школы намечен на май", - резюмировал Александр Парамонов.