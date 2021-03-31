Двадцать команд приняли участие в чемпионате Дзержинска по сборке спилс-карт Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Дзержинска

Двадцать команд приняли участие в чемпионате Дзержинска по сборке спилс-карт. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Дзержинска.

Согласно информации, чеммпионат был приурочен к 91-летию Дзержинска. Его участников приветствовал председатель комитета по делам молодежи, науке и связям со СМИ Алексей Илюгин.

"Это отличная возможность показать, как хорошо вы знаете нашу большую страну, познакомиться с новыми друзьями. Желаю участникам удачи в борьбе", - обратился он к командам-участницам.

В ходе соревнований необходимо было максимально быстро собрать спилс-карты России, Нижегородской области и города Дзержинска.

По словам организаторов, специалистов Центра проектной работы Нижегородского кампуса РАНХиГС Алисы Шинкарук и Александра Мещанинова, среднее время сборки спилс-карт 10 - 25 минут.

Победитель среди жителей города - команда завода имени Я.М.Свердлова заняла первое место с результатом 11 минут, а золотые медалисты среди образовательных учреждений - команда школы №22 потратили на сборку всего лишь чуть больше двух минут.

СПРАВКА:

Спилс-карта - это инновационная разработка, представляющая собой набор магнитных игровых элементов, выполненных в форме территориальных единиц государств и регионов.

С 5 апреля стартует областной Чемпионат по сборке спилс-карт среди школьников Нижегородской области. Мероприятия реализуются в рамках гранта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).