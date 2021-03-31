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Общество

Откачка талых вод и вывоз снега продолжается в Нижнем Новгороде 31 марта

31 марта 2021 18:44  [65] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрации районов Нижнего Новгорода рассказали о работах по вывозу снега и откачке воды с улиц 31 марта.

В ночь с 30 на 31 марта в Нижегородском районе осуществлялась уборка снега на улицах Рождественской, Горького, Новой, набережных Гребного канала и Нижне-Волжской, а также на площади Горького. Сегодня в планах было собрать снег с ул. Минина, Варварской, а также Нижне-Волжской набережной и ул. Горького. Всего на улично-дорожной сети работает 25 единиц спецтехники и 70 дорожных рабочих.

В Советском районе прочищают ливневую канализацию для предотвращения подтоплений. В районе назвали две проблемные точки - это Кладбищенский проезд, где образуется лужа, которую нужно откачивать, и подтопление на улице Ванеева в районе детской областной больницы. Кроме того, сейчас в районе продолжаются работы по очистке улиц от грязи и песка.

В Приокском районе бригады рабочих убирают прибордюрку на Мызинском мосту, проспекте Гагарина и на улице Ларина, также они собирают мусор, проявившийся после таяния снега. Сегодня такие работы проходили в поселке Черепичном. Кроме того, сегодня сотрудники ДУКа работали во дворах на Анкудиновском шоссе, 30 и на улице Щербинки-1, 6.

В Московском районе продолжается откачка воды с проблемных участков. За прошедшие сутки было откачано почти 700 кубометров воды с перекрестка пр. Героев и Гастелло, в кольце автобусов по ул. Рябцева, и в кольце троллейбусов на ул. Чаадаева, а также с улицы Народной, Волнистой, Шаляпина, 50 лет Победы и Казакова.

На придомовых территориях в Автозаводском районе работает 990 дворников и 13 единиц водооткачивающей техники. Кроме того, 155 дорожных рабочих и 29 единиц техники работают на центральных дорогах, внутриквартальных проездах, убирают мусор с газонов, остановочных павильонов, откачивают талую воду, расчищают прибордюрные полосы.

Сегодня работа организована на следующих улицах: 6 микрорайон, Монастырка, Переходникова, Красных партизан (вдоль школы № 144), Лоскутова, Комсомольская, Тарханова, пер. Моторный, Советской Армии.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов города совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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