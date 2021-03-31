Нижний сегодня: главные события дня Общество

Пункты вакцинации от COVID-19 откроют в ТЦ Нижегородской области

Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что в торговых центрах Нижегородской области планируют открыть пункты вакцинации от COVID-19. Сейчас область ждет поставок достаточного количества вакцины. В торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга прививки делают без предварительной записи, но пункты при этом иногда закрываются из-за нехватки препаратов.

Заявление на зачисление в "Школу 800" можно будет подать летом

Заявление на зачисление в "Школу 800" можно будет подать летом. С 1 апреля начнется прием заявлений на зачисление в первые классы общеобразовательных организаций и родителям можно подавать заявления в школы по своим микроучасткам, а позже перевестись в "Школу 800".

Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным COVID-19 на 31 марта

По данным на 31 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 107 452 человек, в том числе 283 новых случая заболевания выявлено за прошедшие сутки, а днем ранее - 277 новых случаев COVID-19.

Реставрация Литературного музея им. Горького

Реставрационные работы ведутся в Литературном музее им. Горького (ул. Минина, 26), где летом 2020 года произошел пожар. Сейчас на площадке работает порядка 40 специалистов, еще 40 восстанавливают предметы декора в мастерских. Как проходит реставрация, можно посмотреть в фоторепортаже.

Общественный транспорт перестанет ходить по ул.Чаадаева со 2 по 5 апреля

Движение транспорта закрывается на ул.Чаадаева Нижнего Новгорода со 2 по 5 апреля. Автобусы будут направлены по улицам Ярошенко, Черняховского, Евгения Мирошникова и по этим же улицам в обратную сторону. Троллейбусный маршрут будет сокращен до остановки "Парк Культуры".