Нижегородская область присоединится к акциям в поддержку детей с РАС Общество

Фото: Нижегородский филиал ФГУП "РТРС"

Нижегородская область присоединится к акциям в поддержку детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, 2 апреля во всемирный день распространения информации об аутизме, Нижегородская область присоединится к международной акции "Зажги синим".

Знаковые здания и скульптуры во многих городах мира в этот день подсвечивают синими прожекторами в поддержку дня распространения информации об аутизме.

2 апреля с 19:00 до полуночи планируется подсветить 8 значимых объектов Нижегородской области: Кремль, ярмарку, телебашню, стадион "Нижний Новгород", Нижегородский академический театр драмы им. М.Горького, Речной вокзал, здание Государственного банка, Шуховскую башню в Дзержинске.

Напомним, Нижний Новгород стал первым городом в России, где по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина правительством региона приняло комплексную концепцию сопровождения людей с расстройством аутистического спектра.

В Нижнем Новгороде открыто три ресурсных центра: в сфере здравоохранения, сфере образования и в социальной сфере. Ресурсный центр социальной поддержки людей с РАС 2 апреля в 11:00 проведет круглый стол с родителями детей с РАС, людьми с аутизмом, специалистами разных ведомств и гостями из Чувашской Республики. В повестке - обсуждение актуальных вопросов, волнующих родителей и специалистов, для улучшения качества жизни семей, воспитывающих людей с особенностями развития.

Ресурсный центр сопровождения образования людей с РАС в этот же день в 10:00 начнет инклюзивную игровую программу "Мы вместе" с участием "особенных" и нейротипичных детей в клубе "Космос".

Благотворительный фонд помощи детям с расстройством аутистического спектра "Время РАСсвета" 2 апреля в 13:00 откроет выставку 15 работ детей с РАС - подопечных фонда.