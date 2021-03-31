Банк "Открытие" за два месяца увеличил чистую прибыль по РСБУ в 3,7 раза – до 16,8 млрд рублей Бизнес

Чистая прибыль банка "Открытие" за два первых месяца 2021 года по РСБУ составила 16,8 млрд рублей, что в 3,7 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Активы банка "Открытие" по состоянию на 1 марта 2021 года составили 2,58 трлн рублей (стабильный уровень с конца 2020 года).

Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 101 млрд рублей (или на 6%) до 1,78 трлн рублей. Доля чистого кредитного портфеля в активах продолжает рост и на 1 марта составила 60% (56% на 1 января).

Общий объем выданных банком кредитов за январь-февраль 2021 года составил 221 млрд рублей, что на 19% больше, чем годом ранее.

Кредитный портфель юридических лиц увеличился на 83 млрд рублей до 1,27 трлн рублей (+7%). Розничный кредитный портфель составил 512 млрд рублей, что на 17 млрд рублей или на 3% больше, чем год назад.

Совокупный объем размещенных межбанковских кредитов с начала года уменьшился на 76 млрд рублей (-37%). Объем вложений в ценные бумаги изменился несущественно.

Средства клиентов за два месяца 2021 года снизились на 79 млрд рублей (-4%) до 1,83 трлн рублей за счет планового погашения срочных депозитов крупных корпоративных клиентов. Средства физических лиц с начала года стабильны (+2 млрд рублей, или +0,2%) и на 1 марта 2021 года составили 973 млрд рублей.

Операционный доход банка (до отчислений в резервы) составил 30,1 млрд рублей, что на 58% выше результата за аналогичный период прошлого года. Драйвером роста операционного дохода стал рост чистого процентного дохода на 45% г/г до 13,3 млрд рублей, пояснили в пресс-службе.

В январе 2021 года банк получил дивиденды от дочерних компаний, что обусловило рост прочих доходов банка до 12,6 млрд рублей по итогам января-февраля 2021 года (1,9 млрд рублей за аналогичный период прошлого года).

Операционные расходы банка сократились на 5% г/г до 10,8 млрд рублей.

Регуляторный капитал с начала года увеличился на 4,9 млрд рублей (+1,5%) до 341 млрд рублей за счет прибыли.

Нормативы достаточности капитала банк выполняет с запасом: в частности, Н1.0 по состоянию на 1 марта 2021 года составляет 13,7% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).

В пресс-службе также рассказали об итогах деятельности банка в феврале.

Активы в феврале снизились на 1,6% из-за сокращения ликвидных активов вследствие планового погашения срочных депозитов крупных корпоративных клиентов.

Кредитный портфель (до вычета резервов) за февраль увеличился на 32 млрд рублей или на 2% - до 1,78 трлн рублей за счет роста портфеля кредитов юридических лиц на 23 млрд рублей (+2%) и физических лиц на 9 млрд рублей (+2%).

В феврале 2021 года банк "Открытие" выпустил 5-летние облигации объемом 15 млрд рублей.

Средства клиентов в феврале снизились на 63 млрд рублей (или на 3%) преимущественно за счет планового сокращения средств юридических лиц (65 млрд рублей, или на 7%). Средства частных клиентов выросли за месяц на 2 млрд рублей, или на 0,2%.

Чистая прибыль банка "Открытие" за февраль 2021 года составила 3,5 млрд рублей (1,5 млрд рублей за февраль 2020 года).

Как пояснили в пресс-службе, рост чистой прибыли обусловлен увеличением чистого процентного дохода банка на 73% до 6,8 млрд рублей и сокращением операционных расходов на 8% за февраль 2021 года до 5,4 млрд рублей.