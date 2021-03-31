Газон площадью около 7 тысяч кв.м разобьют в сквере у НИИИС в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Газон площадью около 7 тысяч кв.м разобьют в сквере у НИИИС им. Ю.Е. Седакова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Приокского района Нижнего Новгорода.

Согласно информации, сейчас уже стартовала подготовка площадки к комплексному благоустройству. Работы проводятся по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

По данным администрации, специалисты приступили к расчистке территории: на месте уже убирают мусор, появившийся после таяния снега, а также проводят расчистку территории от аварийных и сухих деревьев. Перед началом работ на место было совершено два комиссионных выхода, в состав которых вошли сотрудники администрации и представители горкомэкологии Нижнего Новгорода.

"Вместо сухостоя будем устраивать большой газон площадью около 7 тысяч кв.м. В ближайшее время начнем частичный демонтаж брусчатки на дорожках, ее будем менять на новую. Также скоро будем разграничивать дорожки, которым только предстоит появиться в сквере", - сказал исполняющий обязанности главы администрации Приокского района Вадим Харченко.

Он также добавил, что на территории, помимо устройства и ремонта дорожек, установят малые архитектурные формы (лавочки, урны и информационные стенды), воркаут-площадку и организуют зону отдыха.

В администрации района рассказали, что в 2021 году в Приокском районе будет благоустроено пять территорий по программе ФКГС. Помимо сквера у НИИИС им. Ю.Е. Седакова, обновятся "Лесной массив" (за домом №6 по улице 40 лет Победы), бульвар в микрорайоне Щербинки-1 (от дома №186 по проспекту Гагарина до дома 5а по улице Ларина) и аллея Трудовой славы (у дома №4б по улице Пятигорской). Кроме того, в программу вошел бульвар по проспекту Гагарина (от дома №104 до дома №128 по проспекту Гагарина).

Ранее глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что в 2021 году в городе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будет благоустроено 34 общественных пространства.