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Общество

Периоды запрета на рыбалку установлены в Нижегородской области

01 апреля 2021 16:53  [77] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

План рыбоохранных мероприятий на весенний нерестовый период 2021 года утвержден в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в области насчитывается 24 крупные реки, 675 небольших озер, а также два водохранилища, в которых обитают различные виды рыб: щука, судак, лещ, налим, в том числе краснокнижная стерлядь.

В 2021 году ограничения рыболовства действуют в следующие сроки:
- с 1 апреля по 10 июня - на Оке
- с 10 апреля по 10 июня - на Чебоксарском водохранилище с притоками (за исключением Оки)
- с 15 апреля по 15 июня - на Горьковском водохранилище с притоками.

Разрешается только любительская ловля на удочку с берега вне мест нереста. Количество крючков — не более двух. Места нерестилищ отмечены в Правилах рыболовства, ознакомиться с ними можно на сайте Госохотнадзора.

Также до 20 мая 2021 года действует запрет передвижения по воде на маломерных судах с использованием двигателей - на Чебоксарском водохранилище с притоками (исключая Ветлугу) и на Оке, а до 31 мая - на Горьковском водохранилище с притоками и на Ветлуге.

 

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Теги:
Рыболовство
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