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Общество

Центр по работе с абонентами Нижегородского водоканала будет закрыт 5 и 6 апреля

01 апреля 2021 17:48  [95] Общество

Центр по работе с абонентами Нижегородского водоканала на ул.Политбойцов, 21А по техническим причинам закроют для посещения 5 и 6 апреля. Об этом сообщили в компании.

Офис Центра по работе с абонентами на ул. Керченской, 15А в эти дни будет принимать посетителей в штатном режиме. Попасть на прием можно по предварительной записи.

Запись на прием осуществляется в Личном кабинете абонента lk.vodokanal-nn.ru, через электронную почту (cra@vodokanal-nn.ru) и по телефону 233-99-99. Прием ведется с обязательным соблюдением профилактических мер и применением средств индивидуальной защиты. Попасть на прием абонент может только при наличии маски и перчаток.

Кроме того, большинство услуг Нижегородского водоканала можно получить в электронном виде в Личном кабинете абонента. Дистанционно можно подать заявления на заключение договора о подключении к сетям с выдачей условий подключения, заключение договора на водоснабжение и водоотведение, передать показания приборов учёта, подать заявку на их ввод в эксплуатацию, оплатить услуги онлайн, сформировать акты сверки, выписки и статистику по счетам и другие услуги.

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Теги:
Водоканал ЖКХ
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