Специализированный учебный научный центр создадут в Балахне Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Специализированный учебный научный центр будет создан в Балахне. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Центр по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России будет создан на базе Балахнинского филиала ННГУ имени Н.И. Лобачевского. Соответствующее решение было принято на заседании конкурсной комиссии министерства науки и высшего образования РФ по проведению конкурсного отбора на предоставление грантов на развитие сети подобных центров. ННГУ является одним из пяти вузов, выигравших конкурс в 2021 году.

Как рассказал Глеб Никитин, в стенах центра талантливые старшеклассники как из Нижегородской области, так и из других регионов Приволжского федерального округа получат дополнительные возможности для развития и обучения у лучших преподавателей и ведущих ученых. Образовательный процесс стартует в текущем году.

"Создание специализированного учебного научного центра - важный этап реализации национального проекта "Наука" в Нижегородской области. В 2019 году у нас был создан один из первых в стране Научно-образовательных центров мирового уровня. И параллельно мы вели работу по созданию учебного центра. Это очень важный элемент общей системы, позволяющий максимально рано начать подготовку научных кадров, дать ребятам прекрасный старт в науку", - сказал Глеб Никитин.

Учебные научные центры представляют собой школы-интернаты при высших учебных заведениях для поддержки школьников, проявивших выдающиеся способности в учебной, научной, физкультурно-спортивной деятельности и творчестве. В образовательную программу центра входят углубленное изучение школьных дисциплин, научно-исследовательская и проектная деятельность. В настоящее время такие учебные центры функционируют при МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургском государственном университете, Уральском федеральном университете и Новосибирском национальном исследовательском государственном университете. Проживание, обучение и питание в них бесплатные.

"Для нас очень важно, что центр будет создан в Балахне. Такие решения повышают статус и возможности районных центров, дают новый стимул развития", - добавил губернатор Нижегородской области.

В специализированном учебном научном центре ННГУ будет реализовано два направления подготовки: физико-математическое (включая IT) и биолого-химическое. Прием планируется осуществлять в профильные 10-е и 11-е классы на основании конкурсных испытаний. Поиск и отбор детей будет осуществляться через вступительные испытания по математике, физике, информатике, биологии, химии, а также через олимпиады и иные мероприятия, проводимые для школьников ННГУ, например, "Будущие исследователи – будущее науки".

Проект реализуется при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. По словам регионального министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой, новая школа с интенсивной профильной подготовкой для детей, интересующихся наукой, станет "хорошим замыканием экосистемы Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ)".

"Новый центр усилит систему образования региона в целом и выведет на новый уровень Балахнинский филиал ННГУ. У нас уже есть Центр одаренных детей, базовые школы Российской академии наук, лицеи, которые погружают обучающихся в интереснейшую науку и исследования. Эти образовательные организации находятся в Нижнем Новгороде. И теперь благодаря поддержке Минобрнауки России мы получили возможность создать уникальное образовательное пространство в одном из районов Нижегородской области", – рассказала Ольга Петрова.

Учебный процесс в центре приближен к вузовскому: делится на семестры, включает систему лекционных курсов, семинарских занятий, коллоквиумов, лабораторных и практических занятий, специальных курсов (в том числе инновационных), факультативов и иных форм. Обязательным условием является ежегодное участие учащихся центра в различных олимпиадах, конференциях и конкурсах, в том числе международного уровня.

Высокое качество образования будет обеспечено педагогическими кадрами высокой квалификации из числа учителей высшей и первой категории, профессоров и докторов наук, доцентов и кандидатов наук, а также благодаря тесному сотрудничеству с институтами и факультетами ННГУ. В образовательную программу центра входят интегрированные спецкурсы и занятия во внеурочное время в научных институтах и на площадках университета под руководством ведущих ученых ННГУ.

По словам ректора ННГУ им. Лобачевского Елены Загайновой, специализированный учебный научный центр – очень интересная форма взаимодействия университетского и школьного образования.

"Мы всегда подчеркиваем, что будущих абитуриентов нужно готовить со школьной скамьи. Существуют разные формы такой подготовки: воскресные школы, курсы, лекции и семинары, проходящие для старшеклассников в самом вузе, но специализированный учебный научный центр - это комплексная программа для талантливых ребят. Балахнинский филиал ННГУ наиболее подходит для создания такого центра, поскольку представляет собой комплекс зданий, и у детей есть возможность учиться, проживать и питаться на одной территории, причем все это бесплатно. На средства гранта проведут реконструкцию основного учебного корпуса и общежития, создадут лаборатории, укомплектованные современным оборудованием и специально подготовленные для проведения занятий по химии, биологии, математике, физике", – отметила Елена Загайнова.

Финансирование на создание центра предусмотрено по грантовому конкурсу. Субсидия рассчитана на три года и составляет 534 млн рублей (в 2021 году – 199,5 млн рублей, 2022-м – 176,5 млн рублей, в 2023-м – 158 млн рублей). Размер привлекаемых внебюджетных средств составляет 72,38 млн рублей.

Из общей суммы финансирования 154,5 млн рублей (29%) будет направлено на закупку современного оборудования для учебных классов, лабораторий, учебной мебели, программного обеспечения, 105,5 млн (20%) - на ремонт и модернизацию помещений, 226,5 млн рублей (42%) - на обеспечение проживания, питания и безопасности обучающихся, 25,5 млн рублей (5%) - на участие в олимпиадах и их организацию, 22 млн (4%) - на организацию образовательной деятельности (подготовку педагогических работников, разработку учебных пособий, онлайн-курсов и т. д.).

Национальный проект "Наука" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя три федеральных проекта: "Передовые научные центры", "Научная инфраструктура" и "Молодые ученые". Среди ключевых целей нацпроекта – обеспечение присутствия России в пятерке ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, которые определены приоритетами научно-технологического развития; создание привлекательных условий работы для молодых перспективных исследователей; формирование 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня.