Пункт проката оборудования начали устанавливать в нижегородском парке "Швейцария" Общество

Проект благоустройства парка Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пункт проката оборудования начали устанавливать в нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, пункт проката расположится недалеко от входа на остановке "Ул. Сурикова", на территории "спортивного парка". Здесь же появится спортивный центр, скейт-парк, рядом установят площадку для легкой атлетики, примыкающую к километровому беговому кольцу, в 150-ти метрах разместят многофункциональную спортивную площадку.

В пункте проката можно будет взять в аренду спортивное и детское оборудование, летом — велосипеды, ролики и самокаты, зимой – лыжи, санки и т.д. Это будет уникальный и аккуратно вписанный в зеленую зону павильон с оригинальной архитектурой – с большим количеством дерева и стекла.

Сейчас в парке продолжаются работы по реставрации входных групп и ограды, устройству инженерных сетей. Рабочие уже приступили к выполнению конструкций крыш комплекса кафе, хозблока №1 и хозблока №2, детского центра.

Как сообщалось ранее, благоустройством парка занимается АО "Группа компаний ЕКС" из Ярославля. Стоимость контракта составляет 3,74 млрд рублей. Ранее сообщалось, что работы по благоустройству парка "Швейцария" выполнены на 40%.

Озеленение территории планируется с учетом сохранения существующих насаждений. Подрядчик должен будет провести специальные мероприятия по оздоровлению деревьев. В парке высадят "Сад примирения".