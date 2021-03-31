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Бизнес

Банк "Открытие" подарит Apple Watch за точный прогноз времени победителя Югорского лыжного марафона

02 апреля 2021 10:36  [91] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие", выступающий официальным партнером Югорского лыжного марафона 2021, подарит Apple Watch Series 6 за точный прогноз времени победителя Югорского лыжного марафона. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, чтобы выиграть приз, участник конкурса должен дать максимально точный прогноз времени, с которым завершит гонку на дистанции 50 км победитель Югорского лыжного марафона в 2021 году. Прогнозы принимаются в период с 5 по 9 апреля 2021 года в виде комментариев под постом о конкурсе в социальной сети Вконтакте.

Победитель конкурса будет определен после финиша всех спортсменов 10 апреля. Им признается участник, давший максимально близкое значение к реально зафиксированному времени первого финишировавшего участника на дистанции 50 км. Подробные условия конкурса можно прочитать по ссылке.

Пробежать дистанцию 50 км на Югорском лыжном марафоне планируют: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Евгений Дементьев, Александр Легков, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и другие известные спортсмены.

Напомним, Югорский лыжный марафон пройдет в столице Югры – Ханты-Мансийске 10 апреля 2021 года. Марафон проводится ежегодно с 2013 года, организаторами гонки выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком "Открытие".

Регистрация на марафон открылась 15 февраля и закроется 9 апреля, подать заявку на участие можно в свободной форме на сайте марафона ugraloppet.ru. В 2019 году в Югорском лыжном марафоне приняли участие более 2,5 тысячи участников.

Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2021: Sports.ru, федеральный медиахолдинг 1MI, информационно-аналитический портал siapress.ru, издательский дом "Новости Югры". Генеральный информационный партнер - ИД "Советский спорт".

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