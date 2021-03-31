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Общество

ЗС НО проводит смотр-конкурс школьных музеев военно-патриотической тематики "Хранители воинской доблести"

02 апреля 2021 11:20  [30] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) проводит смотр-конкурс школьных музеев военно-патриотической тематики "Хранители воинской доблести". Об сообщает управление по взаимодействию со СМИ Заксобрания региона.

Согласно информации, 2 апреля парламент объявил старт смотра-конкурса школьных музеев военно-патриотической тематики "Хранители воинской доблести".

"Важно воспитывать у подрастающего поколения чувства патриотизма и ответственности за свою страну. Для этого необходима целостная система патриотического воспитания. Важно, чтобы с самого раннего школьного возраста дети знали историю своего Отечества и гордились своей страной, Нижегородской областью, своей малой родиной – будь то город, деревня или поселок, подвигами своего народа! Важную роль в этом принадлежит школьным музеям, необходимо повышать их активность в воспитании и просвещении ребят. Именно для этого мы организуем этот конкурс", - подчеркнул председатель Заксобрания Евгений Люлин, комментируя старт конкурса.

Смотр-конкурс направлен на повышение значимости школьных музеев в формировании духовно-нравственных убеждений подрастающего поколения, формирование объективного подхода к историческим событиям в жизни страны, участие детей и подростков в поисковой работе, обогащение экспозиции музеев и их полноценное использование для формирования высокой нравственности, патриотизма, чувств ответственности за судьбу России, уважения к боевым и трудовым подвигам народа.

Также важной задачей является проведение на базе музеев торжественных акций, посвященных дню защитника Отечества, дню Победы и другим памятным датам в истории нашей родины, тематических школьных занятий с использованием экспонатов музеев, выявление, обобщение, распространение и поощрение лучшего опыта работы музеев общеобразовательных организаций.

Для участия в смотре-конкурсе руководители общеобразовательных организаций Нижегородской области размещают на сайте конкурса не позднее 25 апреля 2021 года или направляют по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, каб. 54, управление по взаимодействию со средствами массовой информации аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области (дата отправки определяется по штампу почтового отделения) следующие материалы:

  1. анкета-представление (по форме согласно приложению к настоящему положению);
  2. характеристика музея, раскрывающая его работу по теме смотра-конкурса;
  3. краткая характеристика фондов музея (наличие в музее материалов, собранных обучающимися в экспедициях и походах, в ходе краеведческой деятельности, в результате поисковой работы);
  4. ссылка на видеоролик на видеохостинге YouTube (видеоролик продолжительностью не более 5 минут, в котором учащиеся (учащийся) общеобразовательной организации проводят (проводит) экскурсию по школьному музею). С более подробной информацией можно ознакомиться в Положении о конкурсе.

Итоги смотра-конкурса будут подведены до 1 мая 2021 года. Конкурсная комиссия определит 15 музеев, признанных лучшими: музеи, занявшие первое, второе, третье места, и еще 12 музеев, отмеченных членами конкурсной комиссии. Церемонию награждения победителей планируется провести в Заксобрании Нижегородской области, о дате и времени будет сообщено дополнительно.

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Теги:
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