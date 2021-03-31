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Политика

"Мы боролись против того, подобием чего являлись сами", - Алена Нарвская

02 апреля 2021 11:48  [139] Политика
Алена Нарвская

Алена Нарвская

Фото: личный архив спикера

"Мы боролись против того, подобием чего являлись сами", - заявила экс-сотрудница штаба Алексея Навального Алена Нарвская в интервью "Газете.ру".

По ее словам, после работы в штабе она надолго ушла из политики из-за обиды и разочарования.

"Впервые я попала в "Фонд борьбы с коррупцией" (*организация включена Минюстом в список иноагентов), когда Любовь Соболь объявила в соцсетях о наборе волонтеров в свою предвыборную кампанию 2016 года. Мне тогда было 16 лет, я еще училась в школе", - отметила Алена Нарвская.

Она добавила, что на этих встречах Любовь Соболь выглядела человеком, которому некомфортно и который не знает, как общаться со своими сторонниками.

"Жители на такой встрече понимали, что перед ним стоит не уверенный в завтрашнем дне человек, а очередной представитель оппозиции, который старается собрать голоса. Одной из главных задач в нашей работе было собрать побольше максимально полных персональных данных", - сказала собеседница "Газеты.ру".

Как отметила Алена Нарвская, причиной ее ухода из проекта Алексея Навального стало то, что "они боролись против того, подобием чего являлись сами".

"Например, мы боролись против кумовства. Алексей (Навальный - прим. редакции) все время говорит о чиновниках, о целых семейных кланах у власти, но, по сути, в штабе происходило то же самое. Правыми руками были его ближайшие друзья, их мнение было негласным правилом существования в штабе, которому надо было беспрекословно следовать. В штабе была достаточно четкая иерархия, с нашим мнением не считались. Внутренние склоки, интриги – все это не соответствовало тем идеалам, за которые мы боролись", - резюмировала экс-сотрудница политического штаба.

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