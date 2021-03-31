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Бизнес

Делегация АПЗ посетила промпредприятия Удмуртии

02 апреля 2021 12:50  [39] Бизнес

Фото: минпромышленности Удмутрии

Делегация АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" под руководством генерального директора Андрея Капустина посетила крупные промышленные предприятия республики Удмуртия. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Согласно информации, целью трехдневного визита стало развитие кооперационных связей.

Напомним, что в августе прошлого года на международном военно-техническом форуме "Армия" делегация Удмуртии посетила выставочный стенд АПЗ и встретилась с руководством предприятия. Тогда стороны обсудили возможности новых партнерских отношений и договорились о разработке предложений по сотрудничеству.

В ходе официального визита в Удмуртию, состоявшегося по приглашению министра промышленности и торговли Виктора Лашкарёва, рассматривались конкретные вопросы по расширению традиционных кооперационных связей и налаживанию новых.

Программа рабочей поездки была насыщенной. За три дня делегация АПЗ побывала на шести крупных промышленных предприятиях Ижевска и Сарапула, где познакомилась с производственными мощностями, выпускаемой продукцией специального и гражданского назначения, инновационными направлениями работы.

По итогам проведенных встреч и переговоров достигнуты официальные договоренности о сотрудничестве и совместной деятельности.

Также на уровне руководства Арзамаса согласовано приглашение сарапульской делегации на празднование Дня города, который запланирован на конец августа.

"У Арзамаса и Сарапула много общего: оба провинциальные города с примерно одинаковой численностью населения и богатым историческим прошлым, – отметил управляющий делами АПЗ, заместитель председателя Арзамасской городской Думы Константин Аргентов. – Поэтому возможно установление статуса городов-побратимов, чтобы развивать сотрудничество не только в сфере производства, но и в культуре, спорте, туризме".

В свою очередь генеральный директор АО "АПЗ" Андрей Капустин заметил, что Удмуртия знаменита своей "оборонкой". "В регионе 12 предприятий ОПК, мы побывали на шести из них. На каждой производственной площадке нашли то, что интересно нам, увидели, какую тему для кооперации можем предложить удмуртским коллегам со своей стороны", - добавил он.

СПРАВКА:
За три дня делегация АПЗ побывала на шести крупных промышленных предприятиях Ижевска и Сарапула:

  • АО "Сарапульский радиозавод"
  • АО "Сарапульский электрогенераторный завод"
  • АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг"
  • АО "Ижевский радиозавод"
  • АО "Ижевский механический завод" (АО "Концерн "Калашников")
  • АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" (АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей")

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Теги:
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