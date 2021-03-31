Прогноз по пожарам не благоприятный; в области усилят авиапатрулирование лесов Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородская область в пожароопасный период 2021 года усилит авиационное патрулирование лесов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, такая информация была озвучена в ходе совещания по подготовке к пожароопасному и лесокультурному сезону.

"В этом году по поручению губернатора Глеба Никитина мы усилим меры по защите лесов - в частности, объем авиапатрулирования будет увеличен на 500 лётных часов. Полеты будут осуществляться двумя самолетами - по югу и северу области", - сообщил и.о. министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев, добавив, что в лесах региона будет установлено 93 видеокамеры.

Также в ходе совещания был озвучен прогноз Гидрометцентра на вегетационный период (апрель-сентябрь).

"Прогноз для нас не очень благоприятный, особенно на апрель и май. Для нашей полосы температура воздуха ожидается выше средней, что, безусловно, будет учитываться в нашей работе при охране лесов от пожаров", - пояснил Роман Воробьев.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в рамках нацпроекта "Экология" в Нижегородской области появятся две новые усовершенствованные лесопожарные станции. В настоящее время в регионе функционируют 42 лесопожарные станции. В арсенале нижегородских лесхозов - 396 единиц лесопожарной техники и 2 975 единиц оборудования.