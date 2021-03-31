Специализированный учебный научный центр создадут в Балахне Общество

Центр по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России будет создан на базе Балахнинского филиала ННГУ имени Н.И. Лобачевского. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Соответствующее решение было принято на заседании конкурсной комиссии министерства науки и высшего образования РФ по проведению конкурсного отбора на предоставление грантов на развитие сети подобных центров. ННГУ является одним из пяти вузов, выигравших конкурс в 2021 году.

Как рассказал Глеб Никитин, в стенах центра талантливые старшеклассники как из Нижегородской области, так и из других регионов Приволжского федерального округа получат дополнительные возможности для развития и обучения у лучших преподавателей и ведущих ученых. Образовательный процесс стартует в текущем году.

"Создание специализированного учебного научного центра — важный этап реализации национального проекта „Наука“ в Нижегородской области. В 2019 году у нас был создан один из первых в стране Научно-образовательных центров мирового уровня. И параллельно мы вели работу по созданию учебного центра. Это очень важный элемент общей системы, позволяющий максимально рано начать подготовку научных кадров, дать ребятам прекрасный старт в науку", — подчеркнул Глеб Никитин.

Учебные научные центры представляют собой школы-интернаты при высших учебных заведениях для поддержки школьников, проявивших выдающиеся способности в учебной, научной, физкультурно-спортивной деятельности и творчестве. В образовательную программу центра входят углубленное изучение школьных дисциплин, научно-исследовательская и проектная деятельность. В настоящее время такие учебные центры функционируют при МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургском государственном университете, Уральском федеральном университете и Новосибирском национальном исследовательском государственном университете. Проживание, обучение и питание в них бесплатные.

"Для нас очень важно, что центр будет создан в Балахне. Такие решения повышают статус и возможности районных центров, дают новый стимул развития", — добавил губернатор Нижегородской области.

В специализированном учебном научном центре ННГУ будет реализовано два направления подготовки: физико-математическое (включая IT) и биолого-химическое. Прием планируется осуществлять в профильные 10-е и 11-е классы на основании конкурсных испытаний. Поиск и отбор талантливых и одаренных детей будет осуществляться через вступительные испытания по математике, физике, информатике, биологии, химии, а также через олимпиады и иные мероприятия, проводимые для школьников ННГУ, например, "Будущие исследователи — будущее науки".

Проект реализуется при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики региона. По словам регионального министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой, новая школа с интенсивной профильной подготовкой для детей, интересующихся наукой, станет "хорошим замыканием экосистемы Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ)".

По ее словам, новый центр усилит систему образования региона в целом и выведет на новый уровень Балахнинский филиал ННГУ. Учебный процесс в центре приближен к вузовскому: делится на семестры, включает систему лекционных курсов, семинарских занятий, коллоквиумов, лабораторных и практических занятий, специальных курсов (в том числе инновационных), факультативов и иных форм. Обязательным условием является ежегодное участие учащихся центра в различных олимпиадах, конференциях и конкурсах, в том числе международного уровня.

Высокое качество образования будет обеспечено педагогическими кадрами высокой квалификации из числа учителей высшей и первой категории, профессоров и докторов наук, доцентов и кандидатов наук, а также благодаря тесному сотрудничеству с институтами и факультетами ННГУ. В образовательную программу центра входят интегрированные спецкурсы и занятия во внеурочное время в научных институтах и на площадках университета под руководством ведущих ученых ННГУ.

По словам ректора ННГУ Елены Загайновой, специализированный учебный научный центр — очень интересная форма взаимодействия университетского и школьного образования.

Глава местного самоуправления Балахнинского муниципального округа Галкин Александр отметил, что Центр, который расположится на базе НАГКНО филиала, "позволит Балахнинскому муниципальному округу громко заявить о себе, не только как об одном из центров развития НХП, но и одной и площадок для повышения качества образования областного масштаба".

Финансирование на создание центра предусмотрено по грантовому конкурсу. Субсидия рассчитана на три года и составляет 534 млн рублей (в 2021 году — 199,5 млн рублей, 2022-м — 176,5 млн рублей, в 2023-м — 158 млн рублей). Размер привлекаемых внебюджетных средств составляет 72,38 млн рублей.

Из общей суммы финансирования 154,5 млн рублей (29%) будет направлено на закупку современного оборудования для учебных классов, лабораторий, учебной мебели, программного обеспечения, 105,5 млн (20%) — на ремонт и модернизацию помещений, 226,5 млн рублей (42%) — на обеспечение проживания, питания и безопасности обучающихся, 25,5 млн рублей (5%) — на участие в олимпиадах и их организацию, 22 млн (4%) — на организацию образовательной деятельности (подготовку педагогических работников, разработку учебных пособий, онлайн-курсов и т. д.).