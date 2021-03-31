Планируемый объем благоустройства в Нижнем Новгороде в 2021 году позволит соперничать с Москвой Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Планируемый объем благоустройства в Нижнем Новгороде в 2021 году позволит соперничать с Москвой. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил в ходе онлайн-пресс-конференции ТАСС, посвященной индексу качества городской среды за 2020 год.

По словам главы региона, в прошлом году в регионе наблюдался стабильный рост показателей индекса качества городской среды. Четыре города показали самые лучшие результаты, набрав более 200 баллов: это Нижний Новгород, Арзамас, Саров и Дзержинск.

"Объем благоустройства в Нижнем Новгороде в 2021 году будет самым большим за последние десять лет", - сказал Глеб Никитин, добавив, что это позволит региону соперничать с Москвой.

Напомним, что к 800-летию Нижнего Новгорода (к августу 2021 года) в областном центре будут отремонтированы дороги, мосты, благоустроены территория Стрелки, Александровского сада и Нижневолжской набережной, парк "Швейцария" и другие общественные пространства.