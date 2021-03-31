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Общество

Нижегородский ЦУР принял и отработал более 57 тысяч сообщений в соцсетях

02 апреля 2021 17:18  [24] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 57 тысяч жалоб, вопросов и предложений в социальных сетях от жителей региона принял и отработал ЦУР Нижегородской области за первый год своей работы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Центр управления регионом у нас был создан 2 апреля 2020 года. Нижегородская область стала одним из шести пилотных регионов по запуску этого проекта. Основная задача ЦУР – помощь в построении качественного диалога между жителями и представителями органов власти", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что нижегородцы пишут в соцсетях о разном: и о бытовых вопросах, и о проблемах, затрагивающих жизнь многих окружающих.

"Центр управления регионом позволяет в режиме онлайн оценить картину, понять, что именно сейчас беспокоит жителей того или иного населенного пункта. Система не только мониторит и передает жалобы в соответствующие органы власти, но и контролирует решение проблем, а также позволяет собирать отклики", - пояснил Глеб Никитин.

За год работы ЦУР в соцсетях поступило 5 тысяч сообщений от жителей с благодарностями за содействие в решении тех или иных вопросов.

"Самая популярная тема в сообщениях нижегородцев за 2020 год – ремонт дорог. По этому направлению было отработано более 9 тысяч сообщений. В тройку самых популярных также входят обращения, связанные с благоустройством и жилищно-коммунальным хозяйством", – рассказал губернатор.

За 2020 год более 5 тысяч сообщений было отработано по теме коронавирусной инфекции. ЦУР начал работу в самом начале пандемии, поэтому на него во многом легла нагрузка по информированию граждан о ситуации с распространением заболевания. Во взаимодействии с ЦУР в региональном Минздраве были введены дежурства сотрудников по выходным и праздничным дням для отработки сообщений, поступающих из социальных сетей.

"Помимо отработки жалоб и вопросов в соцсетях, мы в целом организовали деятельность органов власти в Интернете. Сначала улучшили показатели, связанные с количеством и скоростью ответов. Теперь наш главный критерий – качество ответа и системное решение проблем. Если поступающие обращения не анализировать и не решать комплексно, они будут повторяться. ЦУР занимается такой аналитикой и передает ее в органы власти для принятия управленческих решений", - поделился руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

Центр управления регионом заработал в Нижегородской области в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог".

Основная задача Центра - обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем. Подробнее о деятельности ЦУР можно узнать в группе в ВКонтакте.

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