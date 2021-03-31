Месячник по благоустройству стартует в Нижегородской области 5 апреля Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Месячник по благоустройству стартует в Нижегородской области 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вопросы взаимодействия и организации месячника по благоустройству обсудили участники совещания, которое провел заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин с главами районов и региональными операторами по обращению с ТКО.

Одним из наиболее важных вопросов стал вывоз мусора, который образуется в процессе уборки придомовых территорий, территорий общественного пользования, кладбищ. В этом году подготовительные работы по организации процесса начались еще в марте. На данный момент 34 муниципальных образования региона уже заключили договоры на оказание услуг по вывозу ТКО, еще 16 муниципальных образований готовятся к их заключению. В ходе совещания Андрей Бетин поручил главам районов ускорить этот процесс.

"Нужно отметить, что от взаимодействия всех служб во время месячника по благоустройству зависит, насколько хорошо область подготовится к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Необходимо усилить взаимодействие администраций и региональных операторов, чтобы договоры были заключены в самое кратчайшее время. Контролировать ход работ по вывозу мусора, их качество и своевременность мы будем еженедельно", - сказал Андрей Бетин.

Напомним, министерство экологии Нижегородской области начало проводить еженедельные селекторные совещания с участием представителей органов местного самоуправления и региональных операторов по обращению с ТКО с 24 марта 2021 года.

"Месячник продлится с 5 апреля по 15 мая. Слаженная работа всех ответственных лиц позволит улучшить как экологическое состояние региона, так и достижение целевых показателей национального проекта "Экология" - подчеркнул министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Итоги месячника по благоустройству подведут на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая Волгу, внедрение новых технологий в лесном хозяйстве, а также создание образовательных программ, направленные на формирование бережного отношения к окружающей среде и обеспечение рационального водопользования. Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов: "Ликвидация свалок", "Утилизация и переработка мусора", "Обезвреживание опасных отходов", "Чистый воздух", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение рек и озер", "Национальные парки и заповедники", "Сохранение лесов", "Экопросвещение" и "Мониторинг окружающей среды".