Мокрый снег и дожди ожидают нижегородцев в выходные Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Синоптики прогнозируют дожди, а по утрам и мокрый снег в Нижнем Новгороде 3-4 апреля.

В ночь с пятницы на субботу будет тепло – около +2°, но ожидается дождь, который днем утихнет, но его сменит туман. Температурный фон при этом не изменится, и столбики градусников покажут все те же +2°.

В ночь на воскресенье немного похолодает – до -1°. В течение суток прогнозируется облачная погода, под утро – сильный туман. Днем ожидается небольшой дождь, но прогреется до +3°.