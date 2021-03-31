Нижний сегодня: главные события дня Общество

Пункты вакцинации от COVID-19 откроются в апреле в четырех нижегородских ТЦ

Пункты вакцинации от коронавируса откроются в апреле в четырех торговых центрах Нижегородской области. Привиться в пунктах на территории торговых центров смогут все желающие, без предварительной записи. Речь идет о таких ТЦ, как "Муравей" на проспекте Ленина, "Небо", "Седьмое небо" и "Мега".

Ситуация с заброшенным ОКН "Дом чекиста" в Нижнем Новгороде дошла до суда

Собственнику объекта культурного наследия "Дом коммуна "Дом чекиста", расположенного на ул. Малой Покровской в Нижнем Новгороде, грозит штраф за невыполнение предписания по сохранению здания. Административное дело находится на рассмотрении в Нижегородском районном суде. Наказание по данной статье КоАП предполагает штраф до 500 тысяч рублей.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 20 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 20 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 108 019 человек, из которых 47 372 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 60 647 - за пределами областного центра.

Вылеты в Минск возобновляются из Нижнего Новгорода

Авиарейсы будет осуществлять авиакомпания "Белавиа" на воздушных судах Embraer 175. Первый полет по маршруту запланирован на 11 апреля.

Мокрый снег и дожди ожидают нижегородцев в выходные

Синоптики прогнозируют дожди, а по утрам и мокрый снег в Нижнем Новгороде 3-4 апреля. Температура воздуха при этом будет в пределах +2°.