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Общество

Более 13 тыс. жителей Арзамаса проголосовали за проекты "Вам решать!"

03 апреля 2021 13:41  [96] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

13,397 тыс. жителей Арзамаса проголосовали за проекты инициативного бюджетирования "Вам решать!". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Всего от муниципалитета представлено 10 проектов на общую сумму 18 млн рублей: благоустройство школьных стадионов, универсальной спортивной площадки, создание детских игровых площадок и ремонт дорог.

"В этом году появилось больше инициатив по благоустройству школьных стадионов и городских территорий. Хочется, чтобы жители были активными участниками этого процесса. Прошу арзамасцев использовать возможность выбора в пользу наиболее важных на их взгляд проектов", - обратил внимание глава Арзамаса Александр Щелоков.

Напомним, проголосовать в поддержку инициативного проекта можно на портале вамрешать.рф до 15 апреля. Мнения принимаются и через call-центр по телефону: 8-800-222-79-45. До 1 мая комиссия примет решение о реализации инициативных проектов на основании голосов и определённых критериев.

Всего в регионе представлено 849 проектов в восьми категориях: "Наши дороги", "Наш двор", "Все лучшее – детям!", "Наша инфраструктура", "Наша память", "Спорт для всех!", "Общественные пространства" и "Наша инициатива".

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что именно активность граждан при голосовании станет для конкурсной комиссии ключевым показателем при принятии решения о поддержке проектов.

"Мне хочется поблагодарить все инициативные группы, принявшие участие в этой работе. Ваше неравнодушие позволяет делать лучше и комфортнее наши города и села. Вы не жалеете сил и времени, чтобы реализовать проекты, полезные вашим землякам. Призываю всех голосовать за представленные инициативы. Это реальная возможность повлиять на жизнь своей малой родины", - подчеркнул Глеб Никитин.

На реализацию инициатив жителей в рамках проекта "Вам решать!" в областном бюджете на 2021 год заложено 730 млн рублей.

Как уже сообщалось, в 2020 году президент РФ Владимир Путин подписал закон об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне.

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