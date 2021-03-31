Центр ирановедения появится в НГЛУ Общество

фото предоставлено пресс-службой НГЛУ

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Центр ирановедения появится в НГЛУ Н.А.Добролюбова. Об этом, как сообщает пресс-служба вуза, объявила директор Института русского языка НГЛУ Наталия Макшанцева на презентации этнографической выставки "Открытие Востока".

После торжественного разрезания красной ленточки председатель общественной организации "Конгресс ираноязычных народов", доцент кафедры международных отношений и мировых политических процессов НГЛУ Эрадж Боев провёл экскурсию, рассказав подробно о бытовых особенностях восточных народов, предметах одежды, памятниках истории и архитектуры. В экспозиции представлены чапан, курпача, самовар и еще более 50 предметов.

Эксперт раскрыл гостям выставки факты об исторической связи Нижегородского региона с иранскими территориями. Так, по его словам, матерью основателя Нижнего Новгорода была Мария Шварновна, которую ряд специалистов рассматривают как осетинскую принцессу, а те, согласно карте иранских языков, самый северноиранский народ.

"А если мы отмотаем на несколько тысяч лет, мы увидим, что предки иранцев проживали на территории Нижегородского региона – это так называемые племена абашевско-поздняковских археологических культур", - добавил Эрадж Боев.