Доступность соцобъектов в период паводка первоочерёдно обеспечивается в Нижнем Новгороде

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фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил работы по откачке талых вод на улице Народная в Московском районе. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, местные жители пожаловались через социальные сети на образование большой лужи напротив школы № 118 и детского сада №114.

"Вопросы доступности социальных объектов в период паводка должны решаться в первую очередь. На это еще раз обратил особое внимание глав районов", - подчеркнул мэр.

Глава администрации Московского района Владимир Кропотин объяснил, что улицу подтапливает во время паводка на протяжении как минимум 20 лет, так как она расположена в низине, а здесь нет ливневой канализации. Сейчас для откачки воды в круглосуточном режиме используется техника "Нижегородского водоканала" и "Теплоэнерго". Но полностью решить вопрос, по словам чиновника, можно будет только после того, как растает снег.

Мэр обратил внимание, что проблему подтопления городских улиц только водооткачивающей техникой не решить, на данный момент проработан проект концессионного соглашения по ремонту и строительству ливневой канализации в городе. Начать работы планируется в этом году.

Пока же во всех районах города в местах, где есть подтопления, ежедневно работают коммунальщики и водооткачивающая техника. В частности в Московском районе это пр. Героев, ул. Гастелло, кольцу автобусов по ул. Рябцева, кольцо троллейбусов на ул. Чаадаева, ул. Народной, ул. Волнистой, ул. Шаляпина, ул. Люкина, ул. 50 лет Победы и ул. Казакова.

Напомним, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов города совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.

Ранее сообщалось, что в феврале 2021 года были перекрыты абсолютные максимумы месячного количества осадков.

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Теги:
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