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Общество

Школьников и студентов в Нижнем Новгороде обучат основам налогообложения

03 апреля 2021 17:46  [1] Общество
фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провёл с руководством "Ассоциации самозанятых" рабочую встречу, в рамках которой обсуждались планы на сотрудничество. Об этом 3 апреля 2021 года сообщает пресс-служба горадминистрации,

В частности, градоначальник поддержал инициативу президента "Ассоциации самозанятых" Вадима Айрапетяна и вице-президента Полины Заец об обучении школьников и студентов основам налогообложения в режиме самозанятости.

"Закон позволяет такую деятельность уже с 16 лет, консультации помогут развивать финансовую грамотность молодых нижегородцев", – уточнил Юрий Шалабаев.

Мэр добавил, что с момента введения противокоронавирусных ограничений самозанятым нижегородцам было направлено почти 8 млн рублей субсидий, ещё 700 тыс. будет доведено по новым заявкам.

Напомним, первая в России ассоциация, объединяющая плательщиков налога на профессиональный доход, появилась в Нижнем Новгороде в мае 2020 года и с тех пор стала межрегиональной, филиалы были образованы в Москве и Екатеринбурге.

Летом 2020 года совместно с ассоциацией были открыты консультации для самозанятых в соседских центрах Нижегородского и Автозаводского районов. Гражданам разъясняли положения законодательства, помогали в оформлении документов на субсидии.

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