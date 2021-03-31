инвест-проект
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня на 5 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Культура и отдых
03 апреля 2021 18:13  [75] Нижегородский губернский оркестр отправляется на гастроли на Кипр
03 апреля 2021 11:41  [166] Нижегородский "Лимпопо" возобновил работу после аварии на электросетях
03 апреля 2021 10:11  [158] Театральный фестиваль-конкурс "Контрамарка 2021" состоится в Нижнем Новгороде
02 апреля 2021 16:24  [194] Марафон культурных событий стартует 1 июня в двух районах Нижнего Новгорода
02 апреля 2021 15:38  [180] Выставка "Мир глазами особенного ребенка" открылась в Нижнем Новгороде
01 апреля 2021 18:44  [481] Открытие в августе: выставочные площади НГХМ увеличены на 30%
01 апреля 2021 18:03  [511] Памятник Максиму Горькому в Ковалихинском сквере установят в 2021 году
31 марта 2021 12:34  [661] Часть залов Литературного музея "приоткроют" к 800-летию Нижнего Новгорода
31 марта 2021 10:49  [604] Всероссийский концертный тур "Молодые звезды классической музыки" стартует в Нижнем Новгороде 3 апреля
30 марта 2021 16:06  [260] Выставка "Мир глазами особенного ребенка" откроется 2 апреля в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Нижегородский губернский оркестр отправляется на гастроли на Кипр

03 апреля 2021 18:13  [75] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородский губернский оркестр отправляется на гастроли на Кипр. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Концерты пройдут с 7 по 15 апреля на площадках Русского дома и Тамасской митрополии в Никосии, а также муниципального театра "Патихио" в Лимасоле. В частности, будут исполнены узнаваемые мелодии из советских и зарубежных кинофильмов и популярные музыкальные композиции.

"Мы будем практически первыми, кто поедет туда на гастроли из отечественных музыкантов после открытия границ для россиян", - поделился руководитель оркестра Евгений Петров.

Он отметил, что музыканты уже выступали на Кипре в 2019 году. Тогда они специально выучили танец сиртаки.

Концерты организованы в рамках Международного проекта "Звёздный час", посвященного Дню космонавтики. Мероприятия реализуются Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Напомним, что Нижегородский губернский оркестр создан в 1998 году по инициативе Ивана Склярова. Его участники стали победителями множества конкурсов. Так, в 2020 году оркестр получил Гран-при в номинации "Профессиональные оркестры" XXIV Международного конкурса духовых оркестров и биг-бэндов в городе Лобез (Польша).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музыка Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph