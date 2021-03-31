Нижегородский губернский оркестр отправляется на гастроли на Кипр Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородский губернский оркестр отправляется на гастроли на Кипр. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Концерты пройдут с 7 по 15 апреля на площадках Русского дома и Тамасской митрополии в Никосии, а также муниципального театра "Патихио" в Лимасоле. В частности, будут исполнены узнаваемые мелодии из советских и зарубежных кинофильмов и популярные музыкальные композиции.

"Мы будем практически первыми, кто поедет туда на гастроли из отечественных музыкантов после открытия границ для россиян", - поделился руководитель оркестра Евгений Петров.

Он отметил, что музыканты уже выступали на Кипре в 2019 году. Тогда они специально выучили танец сиртаки.

Концерты организованы в рамках Международного проекта "Звёздный час", посвященного Дню космонавтики. Мероприятия реализуются Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Напомним, что Нижегородский губернский оркестр создан в 1998 году по инициативе Ивана Склярова. Его участники стали победителями множества конкурсов. Так, в 2020 году оркестр получил Гран-при в номинации "Профессиональные оркестры" XXIV Международного конкурса духовых оркестров и биг-бэндов в городе Лобез (Польша).