Свет и горячую воду отключили в трех домах Нижегородского района

Свет и горячую воду частично отключили в трех домах Нижегородского района Нижнего Новгорода 5 апреля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.
Так, с 9:00 до 15:00 горячей воды не будет в домах №6 по ул. Верхне-Печерская и №6 по ул. Лопатина.
Кроме того в доме №5 по ул. Казанская набережная с 9:00 до 16:00 отключено электричество.
Это связано с проведением плановых ремонтных работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.
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