Свет и горячую воду отключили в трех домах Нижегородского района Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет и горячую воду частично отключили в трех домах Нижегородского района Нижнего Новгорода 5 апреля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Так, с 9:00 до 15:00 горячей воды не будет в домах №6 по ул. Верхне-Печерская и №6 по ул. Лопатина.

Кроме того в доме №5 по ул. Казанская набережная с 9:00 до 16:00 отключено электричество.

Это связано с проведением плановых ремонтных работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.