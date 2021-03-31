Нижегородские школьники и студенты приглашаются к участию в конкурсе "Планета – наше достояние" Общество

Нижегородские школьники и студенты приглашаются к участию во всероссийском конкурсе "Планета – наше достояние". Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Согласно информации, конкурс направлен на формирование у подрастающего поколения и молодежи интереса к инновационным экотехнологиям, создание возможностей для самореализации в сфере охраны окружающей среды.

Всероссийский конкурс "Планета – наше достояние" инициирован АНО "Информационно-ресурсный центр "Наше достояние" и АНО "Центр развития национальных парков Вайлдкемп (Дикий лагерь)" при информационной поддержке минприроды РФ, Общественной палаты РФ, Фонда содействия реформированию ЖКХ, Российского союза сельской молодежи.

Цель конкурса - привлечение молодежи к участию в реализации национального проекта "Экология" на территории муниципалитетов, воспитание уважительного и бережного отношения к окружающей среде, формирование основ экологической культуры и здорового образа жизни, информирование об особо охраняемых природных территориях и экологических инструментах, а также знакомство с возможностями цифровой экономики в сохранении окружающей среды.

Принять участие в конкурсе могут школьники в возрасте от 10 до 17 лет и молодые люди от 18 до 25 лет. Конкурс проходит в два этапа, заочный – до 25 мая 2021 года и очный – до июля 2021 года. Участники представят свои авторские проекты и творческие работы, поделятся волонтерским опытом по экологической тематике.