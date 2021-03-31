Портал "3D-город" создадут в Нижнем Новгороде Общество

Прототип портала ЗD-город

Портал "3D-город" создадут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Согласно информации, ведомство подписало соглашение о сотрудничестве с инжиниринговым дивизионом Госкорпорации "Росатом".

Новый образовательный проект направлен на обучение студентов и специалистов проектных и строительных компаний методологии работы с BIM технологиями, на основе реальных объектов Нижнего Новгорода. Нижегородский минградстрой предоставил для работы чертежи существующих зданий и информацию, собранную в рамках существующей системы ГИСОГД Нижегородской области.

Применение цифрового двойника возможно в различных сферах: моделирование транспортных потоков, предупреждение ЧС, работа систем ЖКХ, социальное обеспечение, экология, туризм, градостроительство и архитектура и т. д.

С помощью портала можно будет увидеть картину городской территории в целом, моделировать плотность и этажность застройки, например, для сохранения культурно-архитектурной ценности исторических районов. Цифровой двойник сможет моделировать транспортные потоки, предупреждать возникновение ЧС, корректировать работу систем ЖКХ и т.д.