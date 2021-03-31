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"Ростелеком" лидирует на рынке услуги "Бесплатный вызов" в рейтинге "ТМТ Консалтинг"

05 апреля 2021 14:55  [71] Бизнес

"Ростелеком" по итогам 2020 года лидирует на рынке услуги "Бесплатный вызов", предоставляемой в коде 8-800, в рейтинге независимого консалтингового агентства "ТМТ Консалтинг". Об этом сообщает пресс-служба "Ростелекома"

По оценкам "ТМТ Консалтинг", в 2020 году объем рынка услуги "Бесплатный вызов" (8800) в России, вырос на 22% по сравнению с 2019 годом и составил 10,4 млрд рублей.

Значительный рост рынка связан с переходом многих компаний на удаленный режим работы в период пандемии, что вызвало существенное увеличение входящего трафика на номера 8800, задействованных при организации экстренных горячий линий, линий обслуживания клиентов у крупных компаний в банковской сфере, электронной коммерции, медицине, грузоперевозках, туризме, в госсекторе. При этом игроки рынка отмечают изменение профиля входящего трафика из-за пандемии - чаще стали звонить с мобильных номеров.

Лидером рынка в 2020 году остается группа компаний "Ростелеком", занимающая 34% всего рынка услуги "Бесплатный вызов". При этом компания обладает самой большой номерной базой - 35% от общей номерной емкости в коде 8-800.

Агентство отмечает, что в 2021 году ожидается возврат рынка к доковидным темпам роста – по оценкам экспертов его объем увеличится на 5%. По мере стабилизации ситуации в стране и внедрения операторами специализированных решений будет расти число клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса, подключающих номера 8800 в личном кабинете виртуальной АТС, что позволяет использовать широкий набор сервисов, интеграций, статистики и аналитики.

"Номер "8-800" - стал необходимым атрибутом бизнеса компаний с широкой географией бизнеса, у которых возникает необходимость в использовании единых стандартов обслуживания во всех офисах. Поэтому данная услуга широко востребована компаниями, занятыми в туристическом, рекламном и гостиничном бизнесе, производителями товаров, а также транспортными фирмами, банковскими и страховыми компаниями. Мы гордимся тем, что в очередной раз признаны лидерами в области предоставления интеллектуального сервиса на всей территории России", - прокомментировал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома" Денис Рябченков.

"Бесплатный вызов" в коде 8-800 — одна из самых востребованных услуг "Ростелекома", предоставляемых на базе специализированной интеллектуальной платформы. Услуга позволяет любой компании организовать круглосуточную горячую линию или службу информационной поддержки клиентов на базе единого интеллектуального номера 8-800-xxx-xxxx. Звонок на такой номер для клиентов бесплатный, услуга оплачивается самой компанией по специальному тарифу. "Ростелеком" обладает большим пулом номеров в коде 8-800, в том числе, так называемыми "красивыми" номерами, которые легко запомнить.

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Теги:
Рейтинг Ростелеком Технологии
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