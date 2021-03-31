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Общество

Взрывчатка в здании на Рождественской не обнаружена

05 апреля 2021 15:38  [114] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Спасатели завершили поиск взрывного устройства в здании на ул.Рождественской Нижнего Новгорода 5 апреля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Сообщение о взрывчатке в доме №23 поступило в 12:56. На место выехали спасатели. Из здания пришлось эвакуировать 150 человек, среди которых детей не было.

В результате обследования помещений дома взрывное устройство не обнаружено.

В доме №23 на ул.Рождественской зарегистрированы такие организации, как администрации Керженского заповедника и Волжского бассейна внутренних водных путей. Также в этом здании находятся служба государственной регистрации судов и прав на них, клуб для детей и подростков "Юный натуралист" и бар.

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Теги:
Взрывные устройства МЧС
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