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Общество

Ученые ННГУ разработали приложение, позволяющее узнать биологический возраст человека

05 апреля 2021 16:19  [40] Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ученые ННГУ им. Н.И. Лобачевского разработали приложение, позволяющее узнать биологический возраст человека. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно информации, мобильное приложение "BioAgeCalculator" уже доступно в Google Play.

На первом этапе исследования ученые ННГУ верифицировали один из наиболее доступных вариантов определения биологического возраста по модели PhenoAge (Levine et al., 2018), в основе которой лежат известные показатели из общего и биохимического анализа крови.

Чтобы доказать, что модель работает для россиян, было проведено масштабное исследование на различных группах людей нижегородского региона, в которые вошли здоровые добровольцы, а также долгожители и лица с ускоренным старением.

После этого было проведено первое в РФ эпигенетическое исследование для поиска маркеров возраст-зависимых патологий. Именно эти данные легли в основу разработки приложения для оценки возраста по эпигенетическим меткам (метилирования CpG сайтов).

"Эпигенетические часы – это своего рода генетический хронометр, и данный способ определения возраста является самым точным и современным в настоящее время", - отмечается в сообщении.

В вузе отметили, чтобы воспользоваться приложением, нужно в один день сдать анализы крови и маркеры метилирования ДНК с использованием диагностической системы. Загрузив их в калькулятор, можно узнать свой реальный биологический возраст, и, при необходимости, обратить внимание на состояние своего здоровья и образа жизни, скорректировать процессы старения.

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Теги:
Наука ННГУ
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