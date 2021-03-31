Нижегородская область увеличила экспорт в Узбекистан в 2 раза Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

Нижегородская область в 2020 году увеличила объем экспорта в Узбекистан в 2 раза по сравнению с 2019 годом – до $202 млн. Такую информацию озвучил губернатор области Глеб Никитин, выступая с докладом на форуме в Узбекистане.

Напомним, что глава региона сегодня – 5 апреля, находится в Узбекистане с рабочим визитом, где выступил с докладом на пленарной сессии межрегионального форума "Россия – Узбекистан: промышленный диалог" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром". Главной темой стало торгово-экономическое сотрудничество Нижегородской области с Республикой Узбекистан.

Как отметил Глеб Никитин, среди стран ближнего зарубежья Узбекистан является одним из ключевых торговых партнеров Нижегородской области.

"В 2020 году товарооборот превысил 207 миллионов долларов. Основная его часть приходится на экспорт нижегородской продукции. Несмотря на затруднения в международной торговле, вызванные пандемией, объем экспорта в Узбекистан за прошедший год вырос почти вдвое и составил 202 миллиона долларов. Это было достигнуто благодаря увеличению экспорта продукции автомобилестроения, изделий из черных металлов и полиграфии", - сообщил Глеб Никитин.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2020 году в Республику Узбекистан экспортные поставки осуществляли 182 предприятия Нижегородской области.

"На сегодняшний момент у ряда нижегородских предприятий в разработке находятся проекты сотрудничества, связанные с автомобильной, медицинской и химической промышленностью. Например, по направлению медицины между предприятием "Репер-НН" и государственными органами Узбекистана идет активный диалог об организации совместного производства искусственных глазных хрусталиков, которое в дальнейшем позволит охватить порядка 25 процентов рынка Узбекистана. Организация совместного химического производства обсуждается между нижегородским предприятием "Полихим-Д" и узбекским партнером по изготовлению огнезащитных составов. Что касается автомобилестроения, с рынком Узбекистана активно развивает свое сотрудничество "Группа ГАЗ". Автомобильная продукция востребована в медицине, социальной сфере и сфере ЖКХ, пассажирских и грузовых перевозках, а также в малом и среднем бизнесе", - отметил в своем докладе губернатор Нижегородской области.

Он добавил, что на сегодняшний день в разработке находится проект организации сборочного производства легкой коммерческой техники. Глава региона подчеркнул, что есть перспектива увеличения импорта из Узбекистана. Глеб Никитин рассказал о строительстве в Нижегородской области распределительно-логистического комплекса. В случае создания аналогичного в Узбекистане, объем сотрудничества между нашим регионом и Республикой многократно расширится.

Губернатор также подчеркнул, что Нижегородская область в рейтинге "РАЭКС Аналитика" традиционно входит в топ-10 регионов России с максимальным инвестиционным потенциалом.

"Кроме того, в 2020 году нам удалось совершить колоссальный рывок – преодолеть почти 40 позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и войти в двадцатку лучших регионов страны. Сейчас мы занимаем 18-е место. По итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области составил 383 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 2019 годом более чем на 20 процентов. Мы всегда рады новым инвесторам и готовы оказывать им всестороннее содействие", - отметил Глеб Никитин.

Среди преимуществ Нижегородской области глава региона назвал развитую систему образования, инновационный потенциал, наличие ОЭЗ и ТОСЭР.