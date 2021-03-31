"География работ конкурса "Я - законодатель" - это практически вся Нижегородская область", - Евгений Люлин Общество

Второй этап конкурса работ "Я - законодатель" среди студентов и научно-педагогических работников состоялся в Законодательном собрании Нижегородской области 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.

Целью конкурса является повышение правосознания и правовой грамотности молодежи, популяризация законодательной деятельности в молодежной среде. В нем участвовали учащиеся старших классов общеобразовательных организаций, студенты вузов Нижегородской области и научно-педагогические работники.

Номинации конкурса для учащихся 9, 10, 11 классов:

1) "Лучший правовой комментарий":

"Конституционная реформа 2020 в России".

2) "Эссе на тему…":

- "Концепция нового туристического маршрута (к 800-летию города Нижний Новгород)".

- "Обращение с медицинскими отходами, образующимися у населения в период пандемии".

- "Нижегородское ополчение 1611 года. Роль в истории России".

- "Спорт как стиль жизни".

- "Как сохранять объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), находящиеся на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области".

- "Перспективы развития системы дистанционного электронного голосования на выборах".

- "Если бы я был депутатом…".

Всего на конкурс поступили 244 работы. После отбора до участия в первом туре были допущены 23 студенческих работы, одна научно-педагогическая и 89 школьных. По сравнению с сезоном 2019-2020 годов, количество участников конкурса "Я - законодатель" выросло в 5 раз. В прошлом году за победу боролись 53 человека, в этом году – 258 конкурсантов.

Председатель Ззаконодательного собрания Евгений Люлин напомнил о том, что областной парламент проводит конкурс "Я – законодатель" с 2010 года. Нынешний сезон стал девятым в истории конкурса.

"Такого большого количества работ на конкурсе еще не было! География школьных работ впечатляет – это практически вся Нижегородская область: от Шахуньи до Сарова, от Володарска до Воротынца! Увеличилось количество представленных на конкурсе вузов: в прошлом году за победу боролись студенты шести высших учебных заведений, в этом сезоне – уже семи", - рассказал Евгений Люлин.

По его словам, Законодательное собрание Нижегородской области стало первым законодательным органом в стране, где внедрены принципы бережливого производства, где идёт постоянная работа по повышению эффективности труда.

"Поэтому было очень интересно ознакомиться с предложениями участников конкурса. Перспективные предложения должны обязательно найти практическое применение", - добавил спикер регионального парламента.

Список победителей Второго этапа конкурса работ "Я - законодатель" среди студентов и научно-педагогических работников будет опубликован на официальном сайте Законодательного собрания Нижегородской области.