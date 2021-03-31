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Общество

Власти опровергли информацию о массовом увольнении врачей в Дзержинске

05 апреля 2021 17:25  [87] Общество

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов посетил госпиталь ветеранов войн им. А.М. Самарина в Дзержинске. Ранее в сети появилась информация о том, что в данном лечебном учреждении произошло массовое увольнение врачей. Министр прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Еще один сигнал из СМИ с непроверенными источниками. Очередной вброс. "Из госпиталя уволились 40 врачей!". После таких заголовков жутко становится. Даже тем, кто живет далеко от этих мест. А что говорить о пациентах?", - сказал Давид Мелик-Гусейнов.

"Приехали без предупреждения. В сопровождении главного врача и начмеда Надежды Александровны заходили во все палаты. Общались с пациентами. Тут лечатся преимущественно пациенты с инсультами и инфарктами. Много тяжелых везут по скорой помощи. Есть свой КТ. Есть отделения терапии и медреабилитации. Хорошие условия. Выдерживаются все протоколы лечения. В госпитале - чисто. Накрахмаленное постельное белье, хорошее питание", - поделился впечатлениями министр.

"Спрашивал с пристрастием всех медиков, кто же у них уволился так массово? Нет массовых увольнений. За весь 2020 год ушли 8 медиков, из которых 6 - на пенсию по причине здоровья. Двое из этих 8 вернулись обратно, еще несколько человек вернулось на совмещение. Итого за весь 2020 год ушли 3 человека на пенсию. Для большой медорганизации это вполне допустимые цифры", - объяснил замгубернатора.

"Чуть больше поменялось число медсестер и младшего медицинского персонала. За весь год ротация была в пределах 28 человек. Люди уходят и приходят. Ищут, где лучше. Часто возвращаются обратно. Госпиталь работает в штатном режиме. Ничего не закрыто, и вся помощь оказывается в полном объеме ", - добавил он.

"Подняли личные дела каждого, кто уволился. Нет какой-то иной подоплёки, нежели возраст и состояние здоровья. Собрал небольшое оперативное совещание в кабинете главврача. Изучили все документы. Информация, поданная в соцсетях, не является правдой", - заверил глава регионального Минздрава.

"Уже уходя и прощаясь, мне повторно представляют сотрудницу этого госпиталя Надежду Александровну. Она с самого начала была рядом со мной. Рассказывала про всех пациентов. И про тех, кто в кардиологи. И про тех, кто в реанимации. И оказывается, что она - дочь того самого А.М. Самарина. Знает очень хорошо госпиталь и болеет душой за него. Уж она не будет врать, я уверен. Смысла в этом нет, да и память об отце не позволит. Тем более что вся семья - это большая династия", - подытожил Давид Мелик-Гусейнов.

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Теги:
Здравоохранение Правительство Нижегородской области
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