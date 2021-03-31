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Бизнес

Глеб Никитин пригласил нижегородских инвесторов принять участие в конкурсе "Инвестиционный проект года"

05 апреля 2021 17:48  [67] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил компании, реализующие проекты на территории региона, принять участие в ежегодном конкурсе "Инвестиционный проект года".  Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

"Конкурс "Инвестиционный проект года" проводится в регионе с 2006 года, в прошлом году из-за пандемии он впервые прошел в дистанционном формате. В 2021 году мы возвращаемся в привычный очный формат и надеемся на продуктивный диалог с предпринимательским сообществом. Традиционно такие мероприятия позволяют отметить наиболее значимые для региона инвестиционные проекты в самых различных отраслях экономики, которые стартовали или были реализованы в течение прошлого года", – сказал глава региона.

Инвесторы могут зарегистрироваться и подать заявку до 30 апреля 2021 года на официальном сайте конкурса.

Он проводится по 8 номинациям:  "Инвестиционный проект года в сфере промышленного производства", "Инвестиционный проект года в сфере модернизации промышленного производства", "Инвестиционный проект года в сфере сельского хозяйства", "Инвестиционный проект года в сфере жилой недвижимости", "Инвестиционный проект года в сфере услуг", "Инвестиционная инициатива года", "Инвестиционное начинание года", "Самое инвестиционно-гостеприимное муниципальное образование".

"При выборе победителей основным критерием является не только объем привлеченных инвестиций или масштабность проекта, но и его социальная значимость для района или города", – пояснил Глеб Никитин.

В состав жюри конкурса войдут сам губернатор, его заместитель Егор Поляков, министр экономического развития и инвестиций региона Игорь Норенков, министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов, министр информационных технологий и связи Сергей Ефимов, министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов, министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павел Карасев, министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Михаил Морозов, министр социальной политики Нижегородской области Юрий Хабров, генеральный директор АО "Корпорация развития Нижегородской области" Тимур Халитов.

Напомним, в Нижегородской области по итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал предприятий региона вырос на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в сопоставимых ценах, до 383,1 млрд рублей. 

Для комфортных условий работы инвесторов в регионе созданы Корпорация развития Нижегородской области, действующая по принципу "одного окна", особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, ТОСЭР в Сарове, Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.

В ТОСЭР "Саров", "Володарск" и "Решетиха" установлены нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации. Ставка по налогу на прибыль составляет 5% в первые пять лет и 13% в следующие пять. Кроме того, для ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" ставка по обязательному пенсионному страхованию составляет 6%, социальному – 1,5%, медицинскому – 0,1%.

В правительстве напомнили, что с 2004 года в Нижегородской области успешно функционирует институт приоритетных инвестиционных проектов. Предоставление статуса приоритетного инвестиционного проекта обеспечивает инвестору возможность получения налоговых льгот, субсидий на создание инженерной инфраструктуры и субсидий на частичную компенсацию процентной ставки по кредитам.

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Теги:
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