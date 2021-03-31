инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня на 6 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
05 апреля 2021 19:36  [49] Нижний сегодня: главные события дня
05 апреля 2021 19:15  [96] ГАЗ направит 150 млн рублей на реконструкцию стадиона "Чайка" в Автозаводском районе
05 апреля 2021 19:02  [74] Мост и 40 км дорог отремонтируют в Ардатовском районе в 2021 году
05 апреля 2021 18:47  [84] Горадминистрация предоставит инвентарь нижегородцам, участвующим в субботниках
05 апреля 2021 18:26  [81] Число браков среди нижегородцев в марте выросло в 1,7 раза
05 апреля 2021 17:54  [257] Ученые установили, что Земля находится на границе опасного участка Галактики
05 апреля 2021 17:25  [124] Власти опровергли информацию о массовом увольнении врачей в Дзержинске
05 апреля 2021 17:20  [12058] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 5 апреля)
05 апреля 2021 17:08  [113] "География работ конкурса "Я - законодатель" - это практически вся Нижегородская область", - Евгений Люлин
05 апреля 2021 16:45  [159] Склон у нижегородского трамплина проверяют на устойчивость для строительства колеса обозрения
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

05 апреля 2021 19:36  [49] Общество

Солнечная весна с температурой до +13° наступает в Нижнем Новгороде

Устойчивая плюсовая температура воздуха ожидает жителей Нижнего Новгорода на протяжении всей предстоящей недели. С понедельника до воскресенья в городе будет преобладать солнечная погода, лишь в пятницу небо закроет облаками и этот день станет самым прохладным на текущей неделе.

Молоко с примесью антибиотиков выявлено в Нижнем Новгороде

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании молока, выявил в одном из образцов этой продукции примесь антибиотиков, которые используют для профилактики заболеваний у сельскохозяйственных животных. Потребление человеком таких продуктов угнетает микрофлору кишечника, увеличивает возможность проявления аллергических реакций, снижает сопротивляемость организма и повышает устойчивость патогенных микроорганизмов.

Маршрутка Т-89 временно прекращает работать в Нижнем Новгороде

Маршрутка Т-89 временно прекращает работать в Нижнем Новгороде, поскольку у перевозчика закончился срок действия свидетельства на право обслуживания маршрута. Сейчас готовятся документы по выбору нового перевозчика, и предполагается, что маршрут станет социальным и немного изменит путь следования.

Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 5 по 11 апреля 2021 года

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 5 по 11 апреля.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 29 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 29 или более, чем в половине районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 108 803 человек, из которых 47 661 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 61 142 - за пределами областного центра.

Более 30 тысяч доз вакцины против коронавируса дополнительно поступило в Нижегородскую область

Утром 5 апреля в регион поступило дополнительно 33 600 доз вакцины "Спутник V". Всего за время проведения вакцинации в Нижегородскую область поступило 217 363 комплектов вакцины.

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 5 апреля

По данным на 5 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 108 803 человек, в том числе 234 новых случая заболевания выявлено за прошедшие сутки, а нем ранее - 276 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 5 апреля составляет 0.93 (вчера - 0.95).

Дорожные знаки для контроля скорости движения транспорта могут появиться в России

Речь идет о дорожных знаках переменной информации "Ограничение максимальной скорости". Они будут представлять собой изображения на электронном табло. Благодаря этому, при сложных дорожных условиях станет возможным корректировать скоростной режим.

Нижегородцы смогут увидеть первый весенний звездопад с 14 по 30 апреля

Своего пика метеорный поток достигнет 22 апреля. Ожидается интенсивность в 18 метеоров в час, скорость - 49 км/с.

Ученые установили, что Земля находится на границе опасного участка Галактики

Астрономы составили карту "безопасности" участков Галактики и выяснили, что Земля расположена на самой границе зоны максимальной безопасности, где может подвергнуться негативным всплескам от взрыва сверхновых, гиперновых, а также от столкновения нейтронных звезд, которые способны полностью уничтожить жизнь на близлежащих мирах.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph