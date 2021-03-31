Нижний сегодня: главные события дня Общество

Солнечная весна с температурой до +13° наступает в Нижнем Новгороде

Устойчивая плюсовая температура воздуха ожидает жителей Нижнего Новгорода на протяжении всей предстоящей недели. С понедельника до воскресенья в городе будет преобладать солнечная погода, лишь в пятницу небо закроет облаками и этот день станет самым прохладным на текущей неделе.

Молоко с примесью антибиотиков выявлено в Нижнем Новгороде

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании молока, выявил в одном из образцов этой продукции примесь антибиотиков, которые используют для профилактики заболеваний у сельскохозяйственных животных. Потребление человеком таких продуктов угнетает микрофлору кишечника, увеличивает возможность проявления аллергических реакций, снижает сопротивляемость организма и повышает устойчивость патогенных микроорганизмов.

Маршрутка Т-89 временно прекращает работать в Нижнем Новгороде

Маршрутка Т-89 временно прекращает работать в Нижнем Новгороде, поскольку у перевозчика закончился срок действия свидетельства на право обслуживания маршрута. Сейчас готовятся документы по выбору нового перевозчика, и предполагается, что маршрут станет социальным и немного изменит путь следования.

Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 5 по 11 апреля 2021 года

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 5 по 11 апреля.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 29 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 29 или более, чем в половине районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 108 803 человек, из которых 47 661 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 61 142 - за пределами областного центра.

Более 30 тысяч доз вакцины против коронавируса дополнительно поступило в Нижегородскую область

Утром 5 апреля в регион поступило дополнительно 33 600 доз вакцины "Спутник V". Всего за время проведения вакцинации в Нижегородскую область поступило 217 363 комплектов вакцины.

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 5 апреля

По данным на 5 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 108 803 человек, в том числе 234 новых случая заболевания выявлено за прошедшие сутки, а нем ранее - 276 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 5 апреля составляет 0.93 (вчера - 0.95).

Дорожные знаки для контроля скорости движения транспорта могут появиться в России

Речь идет о дорожных знаках переменной информации "Ограничение максимальной скорости". Они будут представлять собой изображения на электронном табло. Благодаря этому, при сложных дорожных условиях станет возможным корректировать скоростной режим.

Нижегородцы смогут увидеть первый весенний звездопад с 14 по 30 апреля

Своего пика метеорный поток достигнет 22 апреля. Ожидается интенсивность в 18 метеоров в час, скорость - 49 км/с.

Ученые установили, что Земля находится на границе опасного участка Галактики

Астрономы составили карту "безопасности" участков Галактики и выяснили, что Земля расположена на самой границе зоны максимальной безопасности, где может подвергнуться негативным всплескам от взрыва сверхновых, гиперновых, а также от столкновения нейтронных звезд, которые способны полностью уничтожить жизнь на близлежащих мирах.